"Возвращается в Россию": журналист раскрыл, чем кончится власть Зеленского
01:21 09.09.2025 (обновлено: 01:29 09.09.2025)
"Возвращается в Россию": журналист раскрыл, чем кончится власть Зеленского
"Возвращается в Россию": журналист раскрыл, чем кончится власть Зеленского - РИА Новости, 09.09.2025
"Возвращается в Россию": журналист раскрыл, чем кончится власть Зеленского
Если Владимир Зеленский останется у власти в Киеве и продолжит ухудшать отношения с соседями, то земли Украины могут перейти к окружающим ее государствам
в мире
украина
киев
польша
владимир зеленский
чей боуз
дональд трамп
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Если Владимир Зеленский останется у власти в Киеве и продолжит ухудшать отношения с соседями, то земли Украины могут перейти к окружающим ее государствам, заявил журналист Чей Боуз в соцсети X.“Мирный план, если Зеленский останется у власти и продолжит раздражать соседей", —говорится в посте.По его мнению:"Остальное возвращается в Россию”, — добавил Боуз.Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что решения украинского кризиса требует произвести некий “обмен территориями” между Россией и Украиной. Зеленский отреагировал на это резко негативно, утверждая, что конституция якобы не допускает отчуждение земель. Тем не менее, по данным Wall Street Journal, в дальнейшем в разговоре с хозяином Белого дома глава киевского режима не отказался от обмена.
украина
киев
польша
"Возвращается в Россию": журналист раскрыл, чем кончится власть Зеленского

Чей Боуз: если Зеленский сохранит власть, то земли Украины уйдут ее соседям

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Если Владимир Зеленский останется у власти в Киеве и продолжит ухудшать отношения с соседями, то земли Украины могут перейти к окружающим ее государствам, заявил журналист Чей Боуз в соцсети X.
“Мирный план, если Зеленский останется у власти и продолжит раздражать соседей", —говорится в посте.
По его мнению:
"Остальное возвращается в Россию”, — добавил Боуз.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что решения украинского кризиса требует произвести некий “обмен территориями” между Россией и Украиной. Зеленский отреагировал на это резко негативно, утверждая, что конституция якобы не допускает отчуждение земель. Тем не менее, по данным Wall Street Journal, в дальнейшем в разговоре с хозяином Белого дома глава киевского режима не отказался от обмена.
