"Возвращается в Россию": журналист раскрыл, чем кончится власть Зеленского

2025-09-09T01:21:00+03:00

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Если Владимир Зеленский останется у власти в Киеве и продолжит ухудшать отношения с соседями, то земли Украины могут перейти к окружающим ее государствам, заявил журналист Чей Боуз в соцсети X.“Мирный план, если Зеленский останется у власти и продолжит раздражать соседей", —говорится в посте.По его мнению:"Остальное возвращается в Россию”, — добавил Боуз.Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что решения украинского кризиса требует произвести некий “обмен территориями” между Россией и Украиной. Зеленский отреагировал на это резко негативно, утверждая, что конституция якобы не допускает отчуждение земель. Тем не менее, по данным Wall Street Journal, в дальнейшем в разговоре с хозяином Белого дома глава киевского режима не отказался от обмена.

