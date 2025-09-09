https://ria.ru/20250909/zelenskiy-2040563257.html
"Возвращается в Россию": журналист раскрыл, чем кончится власть Зеленского
"Возвращается в Россию": журналист раскрыл, чем кончится власть Зеленского - РИА Новости, 09.09.2025
"Возвращается в Россию": журналист раскрыл, чем кончится власть Зеленского
Если Владимир Зеленский останется у власти в Киеве и продолжит ухудшать отношения с соседями, то земли Украины могут перейти к окружающим ее государствам,... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T01:21:00+03:00
2025-09-09T01:21:00+03:00
2025-09-09T01:29:00+03:00
в мире
украина
киев
польша
владимир зеленский
чей боуз
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238520_0:130:2500:1536_1920x0_80_0_0_fb56de02c694fbcab282d6de00c51fd6.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Если Владимир Зеленский останется у власти в Киеве и продолжит ухудшать отношения с соседями, то земли Украины могут перейти к окружающим ее государствам, заявил журналист Чей Боуз в соцсети X.“Мирный план, если Зеленский останется у власти и продолжит раздражать соседей", —говорится в посте.По его мнению:"Остальное возвращается в Россию”, — добавил Боуз.Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что решения украинского кризиса требует произвести некий “обмен территориями” между Россией и Украиной. Зеленский отреагировал на это резко негативно, утверждая, что конституция якобы не допускает отчуждение земель. Тем не менее, по данным Wall Street Journal, в дальнейшем в разговоре с хозяином Белого дома глава киевского режима не отказался от обмена.
https://ria.ru/20250907/nato-2040214705.html
https://ria.ru/20250906/tramp-2040112118.html
украина
киев
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238520_140:0:2361:1666_1920x0_80_0_0_68ed00569bd38cee8123c8b53a96cff1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, польша, владимир зеленский, чей боуз, дональд трамп
В мире, Украина, Киев, Польша, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Дональд Трамп
"Возвращается в Россию": журналист раскрыл, чем кончится власть Зеленского
Чей Боуз: если Зеленский сохранит власть, то земли Украины уйдут ее соседям