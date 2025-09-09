https://ria.ru/20250909/zdanie-2040696715.html

В Болонье к зданию, где проходит слушание по "Севпотокам", прибыли пожарные

В Болонье к зданию, где проходит слушание по "Севпотокам", прибыли пожарные - РИА Новости, 09.09.2025

В Болонье к зданию, где проходит слушание по "Севпотокам", прибыли пожарные

09.09.2025

БОЛОНЬЯ, 9 сен - РИА Новости. К зданию суда в Болонье, где проходит слушание по делу украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в подрыве газопроводов "Северный поток", прибыли пожарные машины, передает корреспондент РИА Новости. Через час после начала слушаний к зданию апелляционного суда прибыли две пожарные машины. Одна из них перегородила подъезд к суду, а на другой пожарные стали раскладывать лестницу, чтобы добраться до верхних этажей. Как сообщили РИА Новости пожарные, речь не идет о возгорании. "На крыше обнаружен инородный объект, возможно, это оторвалась часть покрытия", - сказал один из них. К суду прибыло порядка десяти специалистов. Однако пожарным службам не удалось сразу справиться с неполадкой. Пожарная техника продолжает оставаться на улице около трибунала Болоньи. Апелляционный суд Болоньи во вторник продолжает рассматривать вопрос об экстрадиции в Германию по запросу местной прокуратуры гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в связи с подрывом газопроводов "Северный поток" в 2022 году. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Суд города Болонья 22 августа подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини. Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

