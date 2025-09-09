https://ria.ru/20250909/zayavlenie-2040738900.html
"Рано или поздно": в США сделали громкое заявление из-за событий в зоне СВО
"Рано или поздно": в США сделали громкое заявление из-за событий в зоне СВО - РИА Новости, 09.09.2025
"Рано или поздно": в США сделали громкое заявление из-за событий в зоне СВО
Победа России в конфликте на Украине очевидна, а страны Запада, оказывая военную поддержку Киеву, лишь увеличивают его потери, заявил подполковник армии США в... РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Победа России в конфликте на Украине очевидна, а страны Запада, оказывая военную поддержку Киеву, лишь увеличивают его потери, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети Х."Это настолько очевидно, насколько только могут быть очевидны события. Россия победит рано или поздно. Таким образом, согласно логике войны и основам, определяющим боевую мощь, Россия имеет решающее и неоспоримое преимущество. <…> Украина проиграла", — написал он.Эксперт отмечает, что западные страны поступают безнравственно, поддерживая Украину и с каждым днем увеличивая цену ее поражения.По данным Минобороны, всего за сутки потери ВСУ превысили 1340 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился двух танков, 13 боевых бронированных машин, самоходной артиллерийской установки, 13 артиллерийских орудий, 12 станций радиоэлектронной борьбы и 14 складов боеприпасов и материальных средств.
