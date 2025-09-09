https://ria.ru/20250909/zavod-2040754145.html

Иркутский завод полимеров готовится к выходу на проектную мощность

2025-09-09T18:03:00+03:00

иркутская область

усть-кут

иркутская область

игорь кобзев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579783435_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7eb46c299056d0dec7a938c990baf6cd.jpg

ИРКУТСК, 9 сен - РИА Новости. Иркутский завод полимеров в Усть-Куте готовится к выходу на проектную мощность, которая составляет 650 тысяч тонн готовой продукции ежегодно, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил промышленную площадку Иркутского завода полимеров в Усть-Куте. Проект реализует Иркутская нефтяная компания. В декабре 2024 года завод произвел первые гранулы полиэтилена. Основной объем пусконаладочных работ был завершен в апреле 2025 года. "Иркутский завод полимеров станет драйвером инновационного развития в области зеленой газохимии. В настоящее время на заводе выполняется подготовка оборудования к эксплуатации и выходу на проектную мощность", - говорится в сообщении. Как сообщила Игорю Кобзеву директор завода Елена Ваулина, это первое в Восточной Сибири предприятие по производству полимеров, обеспеченное собственным сырьем. Проектная мощность завода составит 650 тысяч тонн готовой продукции ежегодно. По словам Игоря Кобзева, Иркутский завод полимеров в Усть-Куте является якорным предприятием для создания газохимического комплекса, значимого не только для региона, но и для всей страны. Это позволит наладить глубокую переработку сырья на территории района и перейти к несырьевому неэнергетическому экспорту. Это открывает большие перспективы для развития Усть-Кутского района. На прошлой неделе был одобрен мастер-план социально-экономического развития территории. Правительство региона оказывает проекту поддержку в решении организационных, кадровых и инфраструктурных вопросов. Губернатор подчеркнул, что запуск завода в эксплуатацию откроет новые возможности для создания на территории района и Иркутской области крупных, средних и малых производств, ориентированных на выпуск полимерной продукции с высокой добавленной стоимостью. Особое внимание при развитии проекта уделяется вопросам экологии. Для экологической безопасности производства внедрены современные технологические решения, такие как замкнутый водооборот, закрытый факел и современный мембранный биореактор. Также на территории завода организовано производство по переработке отходов в грунт по лицензированной технологии, прошедшей государственную экологическую экспертизу. Производство бездымное, а видимые испарения представляют собой водяной пар из замкнутой системы охлаждения. Автоматизированные системы обеспечивают круглосуточный контроль состава выбросов. Экологический мониторинг осуществляется Центральной заводской лабораторией и мобильным аналитическим комплексом. С запуском завода будет создано 1,9 тысячи новых рабочих мест. Губернатор подчеркнул, что большое внимание должно уделяться подготовке местных профессиональных кадров. Для сотрудников и их семей Иркутская нефтяная компания ведет строительство микрорайона. Правительство Приангарья оказало поддержку в вопросах создания коммунальной инфраструктуры. Возведены два дома на шесть блок-секций на 189 квартир, ведутся работы по внутренней отделке. Предусмотрено также строительство детского сада, школы, физкультурно-оздоровительного комплекса и культурно-досугового центра.

усть-кут

иркутская область

2025

усть-кут, иркутская область, игорь кобзев