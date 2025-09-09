https://ria.ru/20250909/zapad-2040568911.html

Запад хочет использовать коренные народы России, заявили в ФАДН

Запад хочет использовать коренные народы России, заявили в ФАДН - РИА Новости, 09.09.2025

Запад хочет использовать коренные народы России, заявили в ФАДН

Западные стратегические документы в сфере обороны, развития Арктики, климатической повестки рассматривают коренные малочисленные народы (КМН) России в качестве... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T02:51:00+03:00

2025-09-09T02:51:00+03:00

2025-09-09T12:10:00+03:00

в мире

арктика

россия

владивосток

игорь баринов

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

оон

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040638411_0:1:3631:2043_1920x0_80_0_0_ba22328a4ae4317d735a0addaccfa116.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Западные стратегические документы в сфере обороны, развития Арктики, климатической повестки рассматривают коренные малочисленные народы (КМН) России в качестве гибридной силы, заявил РИА Новости в интервью на Восточном экономическом форуме руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. Он отметил, что коренные малочисленные народы относятся к наиболее уязвимым группам населения в мире, их права расширяются, затрагивая все области жизнедеятельности и управления, в том числе на уровне системы ООН. "При этом обновленные западные стратегические документы в сфере обороны, развития Арктики, энергетики, климатической повестки и другие рассматривают коренные народы в качестве гибридной силы. В этой связи, например, одним из идейно-политических инструментов сдерживания развития нашей страны становится увязка этих вопросов с якобы защитой прав КМН, включая их политическое самоопределение", - сказал Баринов. Глава ФАДН объяснил, что у народов формируются искусственные нарративы о российском колониализме, финансируются фейковые гражданские институты, информационные ресурсы, принимаются усилия по вовлечению КМН в формирование социального запрета на реализацию стратегических экономических проектов в регионах их традиционного расселения. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250511/narody-2016309453.html

https://ria.ru/20250322/rajon-2006675217.html

арктика

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, арктика, россия, владивосток, игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), оон, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025