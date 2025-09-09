Запад хочет использовать коренные народы России, заявили в ФАДН
Глава ФАДН Баринов заявил, что Запад рассматривает КМН в качестве гибридной силы
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЭтностойбище оленеводов "Харп" в окрестностях Дудинки в Красноярском крае
Этностойбище оленеводов "Харп" в окрестностях Дудинки в Красноярском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Западные стратегические документы в сфере обороны, развития Арктики, климатической повестки рассматривают коренные малочисленные народы (КМН) России в качестве гибридной силы, заявил РИА Новости в интервью на Восточном экономическом форуме руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.
Он отметил, что коренные малочисленные народы относятся к наиболее уязвимым группам населения в мире, их права расширяются, затрагивая все области жизнедеятельности и управления, в том числе на уровне системы ООН.
"При этом обновленные западные стратегические документы в сфере обороны, развития Арктики, энергетики, климатической повестки и другие рассматривают коренные народы в качестве гибридной силы. В этой связи, например, одним из идейно-политических инструментов сдерживания развития нашей страны становится увязка этих вопросов с якобы защитой прав КМН, включая их политическое самоопределение", - сказал Баринов.
Глава ФАДН объяснил, что у народов формируются искусственные нарративы о российском колониализме, финансируются фейковые гражданские институты, информационные ресурсы, принимаются усилия по вовлечению КМН в формирование социального запрета на реализацию стратегических экономических проектов в регионах их традиционного расселения.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.