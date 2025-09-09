Россияне не спешат отменять поездки в Непал, сообщили в АТОР

АТОР: ближайшие заезды в Непал пока не отменяются, аннуляций нет
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность соцсетей, которые не успели зарегистрироваться в Министерстве связи и информационных технологий.
Под запрет попали платформы Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn.
Из-за этого в городах начались массовые протесты молодежи, которые СМИ назвали "Революцией поколения Z".
При столкновениях с полицией погибли как минимум 19 протестующих, сотни ранены.
По итогам правительство Непала решило снять запрет на работу ранее запрещенных соцсетей, однако сами протесты не прекратились.
На фото: поджог протестующими центрального офиса правящей партии "Непальский конгресс".
Кроме того, протестующие атаковали офис генпрокурора, здание парламента и окружной суд Катманду.
На фото: столкновения протестующих с полицией у здания парламента в Катманду.
Сообщается, что президент Рам Чандра Паудел принял отставку премьер-министра Шармы Оли и уже начал процедуру выдвижения нового кандидата на пост.
Все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии также подали в отставку со своих должностей в парламенте и местных органах власти.
Из-за начавшихся протестов международный аэропорт Трибхуван в Катманду закрыли, а на территории аэропорта развернули силы армии Непала.
Российское посольство поддерживает контакт с местными властями. Там сообщили, что о наличии россиян среди пострадавших неизвестно.
В Катманду объявили комендантский час. Российский союз туриндустрии порекомендовал россиянам оставаться в безопасных местах, избегать районов протестов и соблюдать указания местных властей.
