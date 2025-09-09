Рейтинг@Mail.ru
Россияне не спешат отменять поездки в Непал, сообщили в АТОР
09.09.2025
Туризм
 
15:40 09.09.2025
Россияне не спешат отменять поездки в Непал, сообщили в АТОР
Ближайшие заезды в Непал пока не отменяются, аннуляций от российских туристов на будущие поездки нет, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ближайшие заезды в Непал пока не отменяются, аннуляций от российских туристов на будущие поездки нет, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Ближайшие заезды пока не отменяются, аннуляций на будущие – нет", - сообщили в ассоциации, комментируя обстановку в Непале. В конце минувшей недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
АТОР: ближайшие заезды в Непал пока не отменяются, аннуляций нет

Протесты в Катманду
Протесты в Катманду
Протесты в Катманду
Протесты в Катманду
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ближайшие заезды в Непал пока не отменяются, аннуляций от российских туристов на будущие поездки нет, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Ближайшие заезды пока не отменяются, аннуляций на будущие – нет", - сообщили в ассоциации, комментируя обстановку в Непале.
Что известно о протестах в Непале
Вчера, 14:16
В конце минувшей недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены.
Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
Массовые протесты в Непале
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность соцсетей, которые не успели зарегистрироваться в Министерстве связи и информационных технологий.

Протесты в Катманду

В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность соцсетей, которые не успели зарегистрироваться в Министерстве связи и информационных технологий.

Под запрет попали платформы Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn.

Протестующие в Катманду

Под запрет попали платформы Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn.

Из-за этого в городах начались массовые протесты молодежи, которые СМИ назвали "Революцией поколения Z".

Протестующие в Катманду

Из-за этого в городах начались массовые протесты молодежи, которые СМИ назвали "Революцией поколения Z".

При столкновениях с полицией погибли как минимум 19 протестующих, сотни ранены.

Протестующие в Катманду

При столкновениях с полицией погибли как минимум 19 протестующих, сотни ранены.

По итогам правительство Непала решило снять запрет на работу ранее запрещенных соцсетей, однако сами протесты не прекратились.

Протестующие в Катманду

По итогам правительство Непала решило снять запрет на работу ранее запрещенных соцсетей, однако сами протесты не прекратились.

На фото: поджог протестующими центрального офиса правящей партии "Непальский конгресс".

Протестующие в Катманду

На фото: поджог протестующими центрального офиса правящей партии "Непальский конгресс".

Кроме того, протестующие атаковали офис генпрокурора, здание парламента и окружной суд Катманду.

Протестующие в комплексе Сингха Дурбар в Катманду

Кроме того, протестующие атаковали офис генпрокурора, здание парламента и окружной суд Катманду.

На фото: столкновения протестующих с полицией у здания парламента в Катманду.

Протестующие в Катманду

На фото: столкновения протестующих с полицией у здания парламента в Катманду.

Сообщается, что президент Рам Чандра Паудел принял отставку премьер-министра Шармы Оли и уже начал процедуру выдвижения нового кандидата на пост.

Протестующие в Катманду

Сообщается, что президент Рам Чандра Паудел принял отставку премьер-министра Шармы Оли и уже начал процедуру выдвижения нового кандидата на пост.

Все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии также подали в отставку со своих должностей в парламенте и местных органах власти.

Протестующие в комплексе Сингха Дурбар в Катманду

Все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии также подали в отставку со своих должностей в парламенте и местных органах власти.

Из-за начавшихся протестов международный аэропорт Трибхуван в Катманду закрыли, а на территории аэропорта развернули силы армии Непала.

Протестующие в Катманду

Из-за начавшихся протестов международный аэропорт Трибхуван в Катманду закрыли, а на территории аэропорта развернули силы армии Непала.

Российское посольство поддерживает контакт с местными властями. Там сообщили, что о наличии россиян среди пострадавших неизвестно.

Протестующие в Катманду

Российское посольство поддерживает контакт с местными властями. Там сообщили, что о наличии россиян среди пострадавших неизвестно.

В Катманду объявили комендантский час. Российский союз туриндустрии порекомендовал россиянам оставаться в безопасных местах, избегать районов протестов и соблюдать указания местных властей.

Протестующие в Катманду

В Катманду объявили комендантский час. Российский союз туриндустрии порекомендовал россиянам оставаться в безопасных местах, избегать районов протестов и соблюдать указания местных властей.

