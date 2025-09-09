Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали дату выборов в Японии нового главы правящей партии
10:26 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/yaponiya-2040609885.html
СМИ узнали дату выборов в Японии нового главы правящей партии
в мире
япония
сигэру исиба
есимаса хаяси
тосимицу мотэги
ТОКИО, 9 сен – РИА Новости. Голосование на выборах нового председателя Либерально-демократической партии Японии пройдет 4 октября, такое решение было принято во вторник на заседании ответственного комитета, сообщает телеканал NHK. Официально о проведении выборов будет объявлено 22 сентября, после чего начнется период избирательных кампаний для подавших заявку на участие кандидатов. К настоящему времени, согласно сообщениям японских СМИ, желание вновь вступить в гонку выразили генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, бывший глава МИД Тосимицу Мотэги и бывшая министр экономической безопасности Санаэ Такаити. Все они участвовали в выборах главы ЛДП в 2024 году, а Такаити была главным соперником премьер-министра Сигэру Исибы во втором туре. Телеканал также отмечает, что на этот раз было принято о проведении так называемых "полномасштабных" выборов, на которых также будут голосовать члены партии и сторонники по всей стране. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в ходе пресс-конференции 7 сентября подтвердил, что принял решение о своей отставке с поста председателя партии. Следовательно, после избрания нового главы он покинет и пост премьер-министра Японии.
япония
в мире, япония, сигэру исиба, есимаса хаяси, тосимицу мотэги
В мире, Япония, Сигэру Исиба, Есимаса Хаяси, Тосимицу Мотэги
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
В правительстве Японии заявили о нежелании отправлять войска на Украину
В миреЯпонияСигэру ИсибаЕсимаса ХаясиТосимицу Мотэги
 
 
