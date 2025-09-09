https://ria.ru/20250909/vzryv-2040596662.html

Житель Ступино, устроивший взрыв, убивший его детей, сомневался в отцовстве

Житель Ступино, устроивший взрыв, убивший его детей, сомневался в отцовстве - РИА Новости, 09.09.2025

Житель Ступино, устроивший взрыв, убивший его детей, сомневался в отцовстве

Житель подмосковного Ступино Алексей Зарубин, устроивший в 2022 году взрыв газа в жилом доме, из-за которого погибли шесть человек, в том числе его жена и дети, РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T09:28:00+03:00

2025-09-09T09:28:00+03:00

2025-09-09T09:28:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ступино

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986552613_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_2a879874c96908e7c2ce75e08b0821f2.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Житель подмосковного Ступино Алексей Зарубин, устроивший в 2022 году взрыв газа в жилом доме, из-за которого погибли шесть человек, в том числе его жена и дети, сомневался в своем отцовстве, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Они с супругой ругались относительно употребления ею наркотиков, он ей говорил, что наркотики необходимо бросить, поскольку у них растут дети, и как они могут отреагировать на это, на что в ходе этих разговоров та сказала ему следующее: "Как ты отреагируешь на тот факт, что твои дети являются не твоими?" - сказано в материалах, где цитируются показания Зарубина. По словам осужденного, он ответил, что уйдет от нее, сделает генетическую экспертизу, а также будет судиться "по-жесткому". Он начал угрожать супруге, что несмотря на результаты экспертизы все равно заберет детей, потому что воспитывал их и считает своими, очень любит и не отдаст ей. Позднее он рассказал следователю, что сомнения относительно второго ребенка у него были, так как супруга не сразу сообщила о второй беременности, но в отношении старшей дочери сомнений не было. Позднее, уже в суде, Зарубин поменяет позицию. Как указано в материалах дела, эту версию он сообщил сразу после больницы, когда плохо себя чувствовал и был под воздействием лекарств. На самом же деле он просто хотел, чтобы следователь провел генетическую экспертизу. В суде он заявлял, что в ходе ссоры с женой он обсуждал только наркотики и никакого взрыва не устраивал - это был несчастный случай. По данным следствия, в апреле 2022 года Зарубин из-за частых семейных ссор решил убить своих супругу и детей, инсценировав преступление под бытовой взрыв газа. Как отмечается в приговоре, он заткнул вентиляционное отверстие детским одеялом, разгерметизировал газовую систему и, дождавшись, когда помещение заполнится газом, закрылся в туалете и щелкнул зажигалкой. Из-за мощного взрыва обрушился подъезд многоэтажного жилого дома и погибли шесть человек, в том числе супруга и двое детей осужденного. Также причинены тяжкие травмы еще четверым жителям. Собственникам квартир причинен значительный материальный ущерб. В СК РФ отмечали, что Зарубин на всех этапах следствия выдвигал различные версии произошедшего, которые проверялись следователем и опровергались, поскольку не находили своего подтверждения. Собранные доказательства и заключения порядка 40 экспертиз легли в основу обвинения и приговора – в ноябре 2024 года Зарубина осудили пожизненно.

https://ria.ru/20250909/vzryv-2040590021.html

россия

ступино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия взрыва газа в жилом доме в Ступино В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа в Ступино. Его в своем Telegram-канале опубликовала прокуратура Московской области. На кадрах виден частично разрушенный жилой дом. 2025-09-09T09:28 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ступино