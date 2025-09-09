Рейтинг@Mail.ru
Житель Ступино, устроивший взрыв, убивший его детей, сомневался в отцовстве - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:28 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/vzryv-2040596662.html
Житель Ступино, устроивший взрыв, убивший его детей, сомневался в отцовстве
Житель Ступино, устроивший взрыв, убивший его детей, сомневался в отцовстве - РИА Новости, 09.09.2025
Житель Ступино, устроивший взрыв, убивший его детей, сомневался в отцовстве
Житель подмосковного Ступино Алексей Зарубин, устроивший в 2022 году взрыв газа в жилом доме, из-за которого погибли шесть человек, в том числе его жена и дети, РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T09:28:00+03:00
2025-09-09T09:28:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ступино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986552613_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_2a879874c96908e7c2ce75e08b0821f2.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Житель подмосковного Ступино Алексей Зарубин, устроивший в 2022 году взрыв газа в жилом доме, из-за которого погибли шесть человек, в том числе его жена и дети, сомневался в своем отцовстве, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Они с супругой ругались относительно употребления ею наркотиков, он ей говорил, что наркотики необходимо бросить, поскольку у них растут дети, и как они могут отреагировать на это, на что в ходе этих разговоров та сказала ему следующее: "Как ты отреагируешь на тот факт, что твои дети являются не твоими?" - сказано в материалах, где цитируются показания Зарубина. По словам осужденного, он ответил, что уйдет от нее, сделает генетическую экспертизу, а также будет судиться "по-жесткому". Он начал угрожать супруге, что несмотря на результаты экспертизы все равно заберет детей, потому что воспитывал их и считает своими, очень любит и не отдаст ей. Позднее он рассказал следователю, что сомнения относительно второго ребенка у него были, так как супруга не сразу сообщила о второй беременности, но в отношении старшей дочери сомнений не было. Позднее, уже в суде, Зарубин поменяет позицию. Как указано в материалах дела, эту версию он сообщил сразу после больницы, когда плохо себя чувствовал и был под воздействием лекарств. На самом же деле он просто хотел, чтобы следователь провел генетическую экспертизу. В суде он заявлял, что в ходе ссоры с женой он обсуждал только наркотики и никакого взрыва не устраивал - это был несчастный случай. По данным следствия, в апреле 2022 года Зарубин из-за частых семейных ссор решил убить своих супругу и детей, инсценировав преступление под бытовой взрыв газа. Как отмечается в приговоре, он заткнул вентиляционное отверстие детским одеялом, разгерметизировал газовую систему и, дождавшись, когда помещение заполнится газом, закрылся в туалете и щелкнул зажигалкой. Из-за мощного взрыва обрушился подъезд многоэтажного жилого дома и погибли шесть человек, в том числе супруга и двое детей осужденного. Также причинены тяжкие травмы еще четверым жителям. Собственникам квартир причинен значительный материальный ущерб. В СК РФ отмечали, что Зарубин на всех этапах следствия выдвигал различные версии произошедшего, которые проверялись следователем и опровергались, поскольку не находили своего подтверждения. Собранные доказательства и заключения порядка 40 экспертиз легли в основу обвинения и приговора – в ноябре 2024 года Зарубина осудили пожизненно.
https://ria.ru/20250909/vzryv-2040590021.html
россия
ступино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия взрыва газа в жилом доме в Ступино
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа в Ступино. Его в своем Telegram-канале опубликовала прокуратура Московской области. На кадрах виден частично разрушенный жилой дом.
2025-09-09T09:28
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986552613_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cb0bb5090baa34cf745474a92f6e5f15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ступино
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ступино
Житель Ступино, устроивший взрыв, убивший его детей, сомневался в отцовстве

Устроивший взрыв газа в жилом доме в Ступино сомневался в отцовстве

© АГН "Москва" / Денис ВоронинПоследствия взрыва бытового газа в Ступино
Последствия взрыва бытового газа в Ступино - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Последствия взрыва бытового газа в Ступино. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Житель подмосковного Ступино Алексей Зарубин, устроивший в 2022 году взрыв газа в жилом доме, из-за которого погибли шесть человек, в том числе его жена и дети, сомневался в своем отцовстве, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Они с супругой ругались относительно употребления ею наркотиков, он ей говорил, что наркотики необходимо бросить, поскольку у них растут дети, и как они могут отреагировать на это, на что в ходе этих разговоров та сказала ему следующее: "Как ты отреагируешь на тот факт, что твои дети являются не твоими?" - сказано в материалах, где цитируются показания Зарубина.
По словам осужденного, он ответил, что уйдет от нее, сделает генетическую экспертизу, а также будет судиться "по-жесткому". Он начал угрожать супруге, что несмотря на результаты экспертизы все равно заберет детей, потому что воспитывал их и считает своими, очень любит и не отдаст ей.
Позднее он рассказал следователю, что сомнения относительно второго ребенка у него были, так как супруга не сразу сообщила о второй беременности, но в отношении старшей дочери сомнений не было.
Позднее, уже в суде, Зарубин поменяет позицию. Как указано в материалах дела, эту версию он сообщил сразу после больницы, когда плохо себя чувствовал и был под воздействием лекарств. На самом же деле он просто хотел, чтобы следователь провел генетическую экспертизу. В суде он заявлял, что в ходе ссоры с женой он обсуждал только наркотики и никакого взрыва не устраивал - это был несчастный случай.
По данным следствия, в апреле 2022 года Зарубин из-за частых семейных ссор решил убить своих супругу и детей, инсценировав преступление под бытовой взрыв газа. Как отмечается в приговоре, он заткнул вентиляционное отверстие детским одеялом, разгерметизировал газовую систему и, дождавшись, когда помещение заполнится газом, закрылся в туалете и щелкнул зажигалкой. Из-за мощного взрыва обрушился подъезд многоэтажного жилого дома и погибли шесть человек, в том числе супруга и двое детей осужденного. Также причинены тяжкие травмы еще четверым жителям. Собственникам квартир причинен значительный материальный ущерб.
В СК РФ отмечали, что Зарубин на всех этапах следствия выдвигал различные версии произошедшего, которые проверялись следователем и опровергались, поскольку не находили своего подтверждения. Собранные доказательства и заключения порядка 40 экспертиз легли в основу обвинения и приговора – в ноябре 2024 года Зарубина осудили пожизненно.
Дома в Ступино, в котором произошел взрыв бытового газа - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Житель Ступино, взорвавший газ в доме, попытался покончить с собой после ЧП
Вчера, 08:32
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ступино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала