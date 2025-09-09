https://ria.ru/20250909/vzryv-2040586331.html

Устроивший взрыв газа в Ступино признался в употреблении наркотиков

Устроивший взрыв газа в Ступино признался в употреблении наркотиков - РИА Новости, 09.09.2025

Устроивший взрыв газа в Ступино признался в употреблении наркотиков

Житель подмосковного Ступино Алексей Зарубин, устроивший в 2022 году взрыв газа в жилом доме, из-за которого погибли шесть человек, признался в суде, что... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T07:51:00+03:00

2025-09-09T07:51:00+03:00

2025-09-09T07:51:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ступино

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782859074_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_39268f3b211b1338b2c41d157cb7b1cd.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Житель подмосковного Ступино Алексей Зарубин, устроивший в 2022 году взрыв газа в жилом доме, из-за которого погибли шесть человек, признался в суде, что систематически употреблял наркотики, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Наркотические средства - марихуану и амфетамин он употреблял с 2010 года. При этом марихуану употреблял пару раз в неделю, амфетамин - несколько раз в месяц. Его супруга тоже употребляла амфетамин, причем еще до их свадьбы", - сказано в материалах дела, где приводятся показания самого осужденного. По его словам, за день до взрыва он принял амфетамин, а накануне курил марихуану несколько раз, а именно перед тем, как они пошли в торговый центр, и потом вечером, когда смотрели кино, отмечается в документе. Тем не менее, суд признал его вменяемым. "Несмотря на то, что у осужденного имеется синдром зависимости от нескольких психоактивных веществ (наркомания), он мог и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - сказано в решении суда. По данным следствия, в апреле 2022 года Зарубин из-за частых семейных ссор решил убить своих супругу и детей, инсценировав преступление под бытовой взрыв газа. Как отмечается в приговоре, он заткнул вентиляционное отверстие детским одеялом, разгерметизировал газовую систему и, дождавшись, когда помещение заполнится газом, закрылся в туалете и щелкнул зажигалкой. Из-за мощного взрыва обрушился подъезд многоэтажного жилого дома и погибли шесть человек, в том числе супруга и двое детей осужденного. Также причинены тяжкие травмы еще четверым жителям. Собственникам квартир причинен значительный материальный ущерб. В СК РФ отмечали, что Зарубин на всех этапах следствия выдвигал различные версии произошедшего, которые проверялись следователем и опровергались, поскольку не находили своего подтверждения. Собранные доказательства и заключения порядка 40 экспертиз легли в основу обвинения и приговора – в ноябре 2024 года Зарубина осудили пожизненно.

https://ria.ru/20250909/sud-2040586107.html

https://ria.ru/20250805/saratove-2033401905.html

россия

ступино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ступино