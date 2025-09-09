https://ria.ru/20250909/vydacha-2040731742.html
ЕС может ужесточить требования по выдаче виз россиянам, пишут СМИ
ЕС может ужесточить требования по выдаче виз россиянам, пишут СМИ - РИА Новости, 09.09.2025
ЕС может ужесточить требования по выдаче виз россиянам, пишут СМИ
Евросоюз может ужесточить требования по выдаче виз в рамках нового пакета санкций против Москвы, пишет Euractiv. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Евросоюз может ужесточить требования по выдаче виз в рамках нового пакета санкций против Москвы, пишет Euractiv."Он (ЕС. — Прим. ред.) может также ввести более жесткие инструкции по выдаче туристических виз россиянам", — сообщил портал со ссылкой на двух дипломатов.Как рассказали собеседники, ужесточить визовую политику давно требует Чехия.Глава евродипломатии Кая Каллас ранее признавала, комментируя подготовку 19-го пакета ограничений, что принимать новые меры становится все сложнее.ЕС долго не мог согласовать 18-й пакет санкций. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, они опасались последствий запрета на поставки энергоносителей из России.
ЕС может ужесточить требования по выдаче виз россиянам, пишут СМИ
