17:00 09.09.2025 (обновлено: 17:34 09.09.2025)
ЕС может ужесточить требования по выдаче виз россиянам, пишут СМИ
ЕС может ужесточить требования по выдаче виз россиянам, пишут СМИ
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Евросоюз может ужесточить требования по выдаче виз в рамках нового пакета санкций против Москвы, пишет Euractiv."Он (ЕС. — Прим. ред.) может также ввести более жесткие инструкции по выдаче туристических виз россиянам", — сообщил портал со ссылкой на двух дипломатов.Как рассказали собеседники, ужесточить визовую политику давно требует Чехия.Глава евродипломатии Кая Каллас ранее признавала, комментируя подготовку 19-го пакета ограничений, что принимать новые меры становится все сложнее.ЕС долго не мог согласовать 18-й пакет санкций. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, они опасались последствий запрета на поставки энергоносителей из России.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Евросоюз может ужесточить требования по выдаче виз в рамках нового пакета санкций против Москвы, пишет Euractiv.
"Он (ЕС. — Прим. ред.) может также ввести более жесткие инструкции по выдаче туристических виз россиянам", — сообщил портал со ссылкой на двух дипломатов.
Как рассказали собеседники, ужесточить визовую политику давно требует Чехия.
Глава евродипломатии Кая Каллас ранее признавала, комментируя подготовку 19-го пакета ограничений, что принимать новые меры становится все сложнее.
ЕС долго не мог согласовать 18-й пакет санкций. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, они опасались последствий запрета на поставки энергоносителей из России.
