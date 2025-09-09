https://ria.ru/20250909/vybory-2040626259.html
Зампред ЦИК сообщил о готовности регионов к выборам в ЕДГ-2025
Зампред ЦИК сообщил о готовности регионов к выборам в ЕДГ-2025 - РИА Новости, 09.09.2025
Зампред ЦИК сообщил о готовности регионов к выборам в ЕДГ-2025
Регионы России готовы к проведению выборов в единый день голосования 2025 года на сто процентов, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T11:22:00+03:00
2025-09-09T11:22:00+03:00
2025-09-09T11:22:00+03:00
политика
россия
николай булаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603289870_0:157:2972:1829_1920x0_80_0_0_3a26db76ebddcb7bc2d975b160bedf87.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Регионы России готовы к проведению выборов в единый день голосования 2025 года на сто процентов, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. "Готовность стопроцентная, выборы немаленькие, большие: 20 губернаторов субъектов Российской Федерации и достаточное количество кампаний по выборам депутатов областных… На сегодняшний день готовность есть", - сказал Булаев журналистам, отвечая на вопрос о готовности регионов к проведению выборов в ЕДГ. В единый день голосования 14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
https://ria.ru/20250909/vybory-2040591895.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603289870_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_a66a426a8c52c755f0f58edcc9536376.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, николай булаев
Политика, Россия, Николай Булаев
Зампред ЦИК сообщил о готовности регионов к выборам в ЕДГ-2025
Булаев: регионы РФ на 100% готовы к выборам в единый день голосования 2025 года