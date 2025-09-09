https://ria.ru/20250909/vybory-2040626259.html

Зампред ЦИК сообщил о готовности регионов к выборам в ЕДГ-2025

Зампред ЦИК сообщил о готовности регионов к выборам в ЕДГ-2025 - РИА Новости, 09.09.2025

Зампред ЦИК сообщил о готовности регионов к выборам в ЕДГ-2025

Регионы России готовы к проведению выборов в единый день голосования 2025 года на сто процентов, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T11:22:00+03:00

2025-09-09T11:22:00+03:00

2025-09-09T11:22:00+03:00

политика

россия

николай булаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603289870_0:157:2972:1829_1920x0_80_0_0_3a26db76ebddcb7bc2d975b160bedf87.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Регионы России готовы к проведению выборов в единый день голосования 2025 года на сто процентов, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. "Готовность стопроцентная, выборы немаленькие, большие: 20 губернаторов субъектов Российской Федерации и достаточное количество кампаний по выборам депутатов областных… На сегодняшний день готовность есть", - сказал Булаев журналистам, отвечая на вопрос о готовности регионов к проведению выборов в ЕДГ. В единый день голосования 14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.

https://ria.ru/20250909/vybory-2040591895.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, николай булаев