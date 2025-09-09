Рейтинг@Mail.ru
Зампред ЦИК сообщил о готовности регионов к выборам в ЕДГ-2025 - РИА Новости, 09.09.2025
11:22 09.09.2025
Зампред ЦИК сообщил о готовности регионов к выборам в ЕДГ-2025
Зампред ЦИК сообщил о готовности регионов к выборам в ЕДГ-2025 - РИА Новости, 09.09.2025
Зампред ЦИК сообщил о готовности регионов к выборам в ЕДГ-2025
Регионы России готовы к проведению выборов в единый день голосования 2025 года на сто процентов, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Регионы России готовы к проведению выборов в единый день голосования 2025 года на сто процентов, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. "Готовность стопроцентная, выборы немаленькие, большие: 20 губернаторов субъектов Российской Федерации и достаточное количество кампаний по выборам депутатов областных… На сегодняшний день готовность есть", - сказал Булаев журналистам, отвечая на вопрос о готовности регионов к проведению выборов в ЕДГ. В единый день голосования 14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
политика, россия, николай булаев
Политика, Россия, Николай Булаев
Зампред ЦИК сообщил о готовности регионов к выборам в ЕДГ-2025

Булаев: регионы РФ на 100% готовы к выборам в единый день голосования 2025 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Регионы России готовы к проведению выборов в единый день голосования 2025 года на сто процентов, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
"Готовность стопроцентная, выборы немаленькие, большие: 20 губернаторов субъектов Российской Федерации и достаточное количество кампаний по выборам депутатов областных… На сегодняшний день готовность есть", - сказал Булаев журналистам, отвечая на вопрос о готовности регионов к проведению выборов в ЕДГ.
В единый день голосования 14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
Единый день голосования в России, урна для голосования на дому - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Курской области началось досрочное голосование на выборах
Вчера, 08:49
 
ПолитикаРоссияНиколай Булаев
 
 
