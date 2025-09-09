https://ria.ru/20250909/vybory-2040591895.html

В Курской области началось досрочное голосование на выборах

В Курской области началось досрочное голосование на выборах - РИА Новости, 09.09.2025

В Курской области началось досрочное голосование на выборах

Досрочное голосование на выборах губернатора стартовало в Курской области, для жителей приграничья оно пройдет на дому, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T08:49:00+03:00

2025-09-09T08:49:00+03:00

2025-09-09T08:51:00+03:00

политика

курская область

беловский район

льгов

александр хинштейн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894939547_0:6:3030:1710_1920x0_80_0_0_3edcceb065c5ac6c25a90bbf89017ed1.jpg

КУРСК, 9 сен - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах губернатора стартовало в Курской области, для жителей приграничья оно пройдет на дому, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Сегодня стартует досрочное голосование на выборах губернатора Курской области, которое продлится три дня - до 11 сентября включительно. 9 и 10 сентября избирательные участки будут открыты с 14.00 до 20.00 часов, а 11 сентября с 8.00 до 20.00", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что для жителей отселенных районов приграничья, голосование пройдет в пунктах временного размещения. "Аналогичный график будет действовать и для жителей отселённых Суджанского, Глушковского, Кореневского, Большесолдатского и Беловского районов с единственным отличием: избирательные комиссии будут работать на базе пунктов временного размещения", - добавил врио губернатора региона. По его словам, жители других приграничных районов проголосуют на дому. "В Льговском, Рыльском и Хомутовском районах, а также в городе Льгове действует особый порядок: стационарных участков не будет, голосование пройдёт на дому с соблюдением всех норм безопасности, члены УИК сами придут к избирателям. Подомовой обход начинается с 8 утра. Жители Хомутовского района также смогут проголосовать в ПВР в Железногорске" - отметил Хинштейн. Уточняется, что основные дни выборов пройдут с 12 по 14 сентября.

https://ria.ru/20250906/vybory-2040183937.html

https://ria.ru/20250714/golosovanie-2029040538.html

курская область

беловский район

льгов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, курская область, беловский район, льгов, александр хинштейн