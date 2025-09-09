Рейтинг@Mail.ru
В Курской области началось досрочное голосование на выборах - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:49 09.09.2025 (обновлено: 08:51 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/vybory-2040591895.html
В Курской области началось досрочное голосование на выборах
В Курской области началось досрочное голосование на выборах - РИА Новости, 09.09.2025
В Курской области началось досрочное голосование на выборах
Досрочное голосование на выборах губернатора стартовало в Курской области, для жителей приграничья оно пройдет на дому, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T08:49:00+03:00
2025-09-09T08:51:00+03:00
политика
курская область
беловский район
льгов
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894939547_0:6:3030:1710_1920x0_80_0_0_3edcceb065c5ac6c25a90bbf89017ed1.jpg
КУРСК, 9 сен - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах губернатора стартовало в Курской области, для жителей приграничья оно пройдет на дому, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Сегодня стартует досрочное голосование на выборах губернатора Курской области, которое продлится три дня - до 11 сентября включительно. 9 и 10 сентября избирательные участки будут открыты с 14.00 до 20.00 часов, а 11 сентября с 8.00 до 20.00", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что для жителей отселенных районов приграничья, голосование пройдет в пунктах временного размещения. "Аналогичный график будет действовать и для жителей отселённых Суджанского, Глушковского, Кореневского, Большесолдатского и Беловского районов с единственным отличием: избирательные комиссии будут работать на базе пунктов временного размещения", - добавил врио губернатора региона. По его словам, жители других приграничных районов проголосуют на дому. "В Льговском, Рыльском и Хомутовском районах, а также в городе Льгове действует особый порядок: стационарных участков не будет, голосование пройдёт на дому с соблюдением всех норм безопасности, члены УИК сами придут к избирателям. Подомовой обход начинается с 8 утра. Жители Хомутовского района также смогут проголосовать в ПВР в Железногорске" - отметил Хинштейн. Уточняется, что основные дни выборов пройдут с 12 по 14 сентября.
https://ria.ru/20250906/vybory-2040183937.html
https://ria.ru/20250714/golosovanie-2029040538.html
курская область
беловский район
льгов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894939547_301:0:3030:2047_1920x0_80_0_0_2372b5b355c2dcf74b6f0f06bdb5d1ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, курская область, беловский район, льгов, александр хинштейн
Политика, Курская область, Беловский район, Льгов, Александр Хинштейн
В Курской области началось досрочное голосование на выборах

В Курской области стартовало досрочное голосование на выборах губернатора

© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России, урна для голосования на дому
Единый день голосования в России, урна для голосования на дому - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
Единый день голосования в России, урна для голосования на дому. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 9 сен - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах губернатора стартовало в Курской области, для жителей приграничья оно пройдет на дому, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Сегодня стартует досрочное голосование на выборах губернатора Курской области, которое продлится три дня - до 11 сентября включительно. 9 и 10 сентября избирательные участки будут открыты с 14.00 до 20.00 часов, а 11 сентября с 8.00 до 20.00", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Избиратель на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
В ДНР на досрочных выборах курского губернатора проголосовали 40 человек
6 сентября, 15:46
Он уточнил, что для жителей отселенных районов приграничья, голосование пройдет в пунктах временного размещения.
"Аналогичный график будет действовать и для жителей отселённых Суджанского, Глушковского, Кореневского, Большесолдатского и Беловского районов с единственным отличием: избирательные комиссии будут работать на базе пунктов временного размещения", - добавил врио губернатора региона.
По его словам, жители других приграничных районов проголосуют на дому.
"В Льговском, Рыльском и Хомутовском районах, а также в городе Льгове действует особый порядок: стационарных участков не будет, голосование пройдёт на дому с соблюдением всех норм безопасности, члены УИК сами придут к избирателям. Подомовой обход начинается с 8 утра. Жители Хомутовского района также смогут проголосовать в ПВР в Железногорске" - отметил Хинштейн.
Уточняется, что основные дни выборов пройдут с 12 по 14 сентября.
Единый день голосования в российских регионах - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Единый день голосования в 2025 году пройдет в 81 регионе
14 июля, 15:52
 
ПолитикаКурская областьБеловский районЛьговАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала