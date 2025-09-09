В Курской области началось досрочное голосование на выборах
В Курской области стартовало досрочное голосование на выборах губернатора
Единый день голосования в России, урна для голосования на дому. Архивное фото
КУРСК, 9 сен - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах губернатора стартовало в Курской области, для жителей приграничья оно пройдет на дому, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Сегодня стартует досрочное голосование на выборах губернатора Курской области, которое продлится три дня - до 11 сентября включительно. 9 и 10 сентября избирательные участки будут открыты с 14.00 до 20.00 часов, а 11 сентября с 8.00 до 20.00", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что для жителей отселенных районов приграничья, голосование пройдет в пунктах временного размещения.
"Аналогичный график будет действовать и для жителей отселённых Суджанского, Глушковского, Кореневского, Большесолдатского и Беловского районов с единственным отличием: избирательные комиссии будут работать на базе пунктов временного размещения", - добавил врио губернатора региона.
По его словам, жители других приграничных районов проголосуют на дому.
"В Льговском, Рыльском и Хомутовском районах, а также в городе Льгове действует особый порядок: стационарных участков не будет, голосование пройдёт на дому с соблюдением всех норм безопасности, члены УИК сами придут к избирателям. Подомовой обход начинается с 8 утра. Жители Хомутовского района также смогут проголосовать в ПВР в Железногорске" - отметил Хинштейн.
Уточняется, что основные дни выборов пройдут с 12 по 14 сентября.
