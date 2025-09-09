Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебросили латиноамериканских наемников в сторону Красноармейска
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 09.09.2025 (обновлено: 13:59 09.09.2025)
ВСУ перебросили латиноамериканских наемников в сторону Красноармейска
ВСУ перебросили латиноамериканских наемников в сторону Красноармейска - РИА Новости, 09.09.2025
ВСУ перебросили латиноамериканских наемников в сторону Красноармейска
ВСУ перебросили латиноамериканских наемников под Красноармейск для усиления группировки, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. ВСУ перебросили латиноамериканских наемников под Красноармейск для усиления группировки, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский."Если брать Красноармейское направление, то там тоже очень серьезные успехи наши, особенно после того, как противник предпринял ряд контрударов и перебросил под Красноармейск этот пресловутый корпус "Азов"*, запрещенную в России террористическую организацию, 79-ю бригаду когда он перебросил. И кстати, по последним сведениям нашей разведки, на данное направление переброшены латиноамериканцы, наемники, то есть усиливают свою группировку и присутствие здесь", — сказал он в эфире Первого канала.Кимаковский уточнил, что российские военные ведут бои в микрорайонах Лазурный и Шахтерский, взяв под полный огневой контроль дорогу на Димитров. Группировка противника там разрезана на две части.Также бойцы ведут зачистку от ВСУ территории одного из крупнейших в ДНР шахтоуправлений "Покровское" поблизости от Красноармейска.Советник Дениса Пушилина добавил, что российская армия выявила и уничтожила испаноязычное подразделение ВСУ на Южнодонецком направлении.Наемники из Латинской АмерикиЛатиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В июле посол России в Боготе Николай Тавдумадзе рассказал РИА Новости, что число колумбийских наемников остается на высоком уровне. На этом фоне президент Густаво Петро обратился в конгресс страны с ходатайством срочно рассмотреть законопроект о присоединении к конвенции о запрете наемничества 1989 года.Как сообщали в российских силовых структурах, наемники из Мексики и Колумбии обучались использованию ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом"*. Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ ради получения навыков пилотирования дронов, чтобы затем передать эти знания международным преступным сообществам, таким как наркокартели.Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории УкраиныСами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.* Террористическая организация, запрещенная в России.
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. ВСУ перебросили латиноамериканских наемников под Красноармейск для усиления группировки, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Если брать Красноармейское направление, то там тоже очень серьезные успехи наши, особенно после того, как противник предпринял ряд контрударов и перебросил под Красноармейск этот пресловутый корпус "Азов"*, запрещенную в России террористическую организацию, 79-ю бригаду когда он перебросил. И кстати, по последним сведениям нашей разведки, на данное направление переброшены латиноамериканцы, наемники, то есть усиливают свою группировку и присутствие здесь", — сказал он в эфире Первого канала.
Красноармейск — важнейший транспортный узел противника в Донбассе. Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка.

Кимаковский уточнил, что российские военные ведут бои в микрорайонах Лазурный и Шахтерский, взяв под полный огневой контроль дорогу на Димитров. Группировка противника там разрезана на две части.
Также бойцы ведут зачистку от ВСУ территории одного из крупнейших в ДНР шахтоуправлений "Покровское" поблизости от Красноармейска.
Советник Дениса Пушилина добавил, что российская армия выявила и уничтожила испаноязычное подразделение ВСУ на Южнодонецком направлении.
Наемники из Латинской Америки

Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В июле посол России в Боготе Николай Тавдумадзе рассказал РИА Новости, что число колумбийских наемников остается на высоком уровне. На этом фоне президент Густаво Петро обратился в конгресс страны с ходатайством срочно рассмотреть законопроект о присоединении к конвенции о запрете наемничества 1989 года.
Как сообщали в российских силовых структурах, наемники из Мексики и Колумбии обучались использованию ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом"*. Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ ради получения навыков пилотирования дронов, чтобы затем передать эти знания международным преступным сообществам, таким как наркокартели.
Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Специальная военная операция на Украине
 
 
