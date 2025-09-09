Рейтинг@Mail.ru
ВСУ минируют всю инфраструктуру Константиновки, заявил советник главы ДНР - РИА Новости, 09.09.2025
11:59 09.09.2025
ВСУ минируют всю инфраструктуру Константиновки, заявил советник главы ДНР
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ВСУ в Константиновке в Донецкой Народной Республике минируют всю социальную и инженерную инфраструктуру города, чтобы подорвать во время подхода российских военнослужащих, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "На сегодня город (Константиновка – ред.) полностью окутан по всему периметру рвами противотанковыми, полностью опутан колючей проволокой. Много вокруг города минных полей, и самое поганое, что противник минирует практически всю социальную и инженерную инфраструктуру внутри города. Т.е когда мы будем туда подходить, они по максимуму будут делать, как в свое время фашисты хотели делать с Варшавой, с Будапештом, с европейскими городами, которые готовили фактически просто к подрыву", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. Он напомнил, что только благодаря советским разведчикам перечисленные европейские города были спасены.
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Последствия обстрела ВСУ по зданию РАНИМИ в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
СК возбудил дело после атак ВСУ на населенные пункты в ДНР
