ВСУ минируют всю инфраструктуру Константиновки, заявил советник главы ДНР

ВСУ минируют всю инфраструктуру Константиновки, заявил советник главы ДНР

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ВСУ в Константиновке в Донецкой Народной Республике минируют всю социальную и инженерную инфраструктуру города, чтобы подорвать во время подхода российских военнослужащих, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "На сегодня город (Константиновка – ред.) полностью окутан по всему периметру рвами противотанковыми, полностью опутан колючей проволокой. Много вокруг города минных полей, и самое поганое, что противник минирует практически всю социальную и инженерную инфраструктуру внутри города. Т.е когда мы будем туда подходить, они по максимуму будут делать, как в свое время фашисты хотели делать с Варшавой, с Будапештом, с европейскими городами, которые готовили фактически просто к подрыву", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. Он напомнил, что только благодаря советским разведчикам перечисленные европейские города были спасены.

2025

