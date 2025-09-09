Украинский военный раскрыл размер взяток, которые берут в ТЦК
Военный ВСУ назвал размер взятки за перевод в нормальное подразделение
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Украинский военный озвучил сумму взяток в военкоматах: 8 тысяч долларов за перевод в "нормальное" подразделение ВСУ, 30 тысяч долларов за выход из сборного пункта, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Восемь тысяч долларов стоит отправка в нормальное подразделение и 30 тысяч долларов за выход из ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Он привел рассказ военнослужащего о знакомом, которому в украинском военкомате озвучили эти суммы.
«
"Он набрал меня и спросил, могу ли я его забрать к себе в подразделение. На выходе мне назвали цифру в 8000 долларов - это чтобы я забрал его к себе в подразделение служить, не домой, а забрать и через рекрутинговый центр нашей бригады мобилизовать. Уйти домой - 30 000 долларов. Это просто, чтобы за него на этот день забыли, никаких гарантий, что завтра его снова не поймают", - привел он слова украинского военного.
По словам собеседника агентства, заявления военного вызвали большой резонанс на Украине, киевский ТЦК и пресс-служба сухопутных войск ВСУ выпустили опровержения.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.