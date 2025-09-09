Российский военный рассказал о настроениях в ВСУ
В ВСУ на одного кадрового военного приходится один насильно мобилизованный
ПОПАСНАЯ (ЛНР), 9 сен - РИА Новости. Упаднические настроения царят в украинских подразделениях на константиновском направлении, на одного кадрового военнослужащего приходится один насильно мобилизованный, сообщил РИА Новости заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки российских войск, с позывным "Вестер".
По его словам, в ходе боев за опорные пункты ВСУ при радиоперехвате выяснилось, что обороняющиеся подразделения доукомплектованы насильно мобилизованными.
"Настроения на самом деле упаднические. И сведения, которыми я располагаю, из общения с тяжело ранеными бойцами противника, с которыми наши бойцы пересекались. Они там сформированы примерно так: один мобилизованный, один кадровый военный. То есть мотивация там такая себе. Получается сборная солянка. Мы завладевали неоднократно радиостанциями и слушали эфир, происходящее там, их настроение и так далее", - рассказал "Вестер".
Собеседник агентства отметил, что передовые позиции ВСУ оказываются брошенными и отрезанным от основных сил. Весь подвоз провизии со стороны противника осуществляется с помощь БПЛА. Вместо активной обороны украинским военнослужащим удается только передать информацию подразделениям в тылу, что на их позициях начался штурм со стороны российских сил.
"Их бойцы сидят брошенными на позициях. Вся провизия доставляется им на "птичках" (беспилотниках - ред.). Они далеко от основных своих сил оттянуты. Их задача - это передать, что начался штурм и противник уже здесь. Ни о каких там резервах и подкреплении, которое к ним придет на помощь, речи среди ВСУ даже не идет", - заключил "Вестер".
Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.
