ВСУ начали вербовать наемниц из Латинской Америки
Женщина, участвующая в боевых действиях на стороне ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. ВСУ ведут вербовку женщин из Латинской Америки для участия в боевых действиях на передовой, выяснило РИА Новости на основе данных в соцсетях.
При этом вербовщица подчеркивает, что наиболее востребованы кандидатки с медицинским образованием и соответствующим опытом для работы в качестве военных врачей на передовой.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В июле посол России в Боготе Николай Тавдумадзе рассказал РИА Новости, что число колумбийских наемников в рядах украинских военных остается на высоком уровне. В ответ на это президент Колумбии Густаво Петро назвал наемничество ограблением страны.
В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из разных стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.