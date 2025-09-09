https://ria.ru/20250909/vsu-2040578927.html

ВСУ начали вербовать наемниц из Латинской Америки

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. ВСУ ведут вербовку женщин из Латинской Америки для участия в боевых действиях на передовой, выяснило РИА Новости на основе данных в соцсетях.На видео, опубликованном на странице центра по вербовке иностранцев в ВСУ в одной из соцсетей, наемница из Колумбии с позывным Куин приглашает жительниц материка отправиться на Украину, заявляя, что туда "ежедневно приезжают новые женщины-добровольцы из Колумбии, Бразилии, Мексики, Перу".При этом вербовщица подчеркивает, что наиболее востребованы кандидатки с медицинским образованием и соответствующим опытом для работы в качестве военных врачей на передовой.В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из разных стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

