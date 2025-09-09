Рейтинг@Mail.ru
ВСУ начали вербовать наемниц из Латинской Америки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:35 09.09.2025 (обновлено: 10:35 09.09.2025)
ВСУ начали вербовать наемниц из Латинской Америки
ВСУ начали вербовать наемниц из Латинской Америки - РИА Новости, 09.09.2025
ВСУ начали вербовать наемниц из Латинской Америки
ВСУ ведут вербовку женщин из Латинской Америки для участия в боевых действиях на передовой, выяснило РИА Новости на основе данных в соцсетях. РИА Новости, 09.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
колумбия
россия
николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
густаво петро
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. ВСУ ведут вербовку женщин из Латинской Америки для участия в боевых действиях на передовой, выяснило РИА Новости на основе данных в соцсетях.На видео, опубликованном на странице центра по вербовке иностранцев в ВСУ в одной из соцсетей, наемница из Колумбии с позывным Куин приглашает жительниц материка отправиться на Украину, заявляя, что туда "ежедневно приезжают новые женщины-добровольцы из Колумбии, Бразилии, Мексики, Перу".При этом вербовщица подчеркивает, что наиболее востребованы кандидатки с медицинским образованием и соответствующим опытом для работы в качестве военных врачей на передовой.В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из разных стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
украина
колумбия
россия
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, вооруженные силы украины, украина, колумбия, россия, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), густаво петро, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Колумбия, Россия, Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе ), Густаво Петро, Мария Захарова
ВСУ начали вербовать наемниц из Латинской Америки

ВСУ начали вербовать женщин-наемниц из Латинской Америки

Женщина, участвующая в боевых действиях на стороне ВСУ
Женщина, участвующая в боевых действиях на стороне ВСУ
© Getty Images / Anadolu/Narciso Contreras
Женщина, участвующая в боевых действиях на стороне ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. ВСУ ведут вербовку женщин из Латинской Америки для участия в боевых действиях на передовой, выяснило РИА Новости на основе данных в соцсетях.
На видео, опубликованном на странице центра по вербовке иностранцев в ВСУ в одной из соцсетей, наемница из Колумбии с позывным Куин приглашает жительниц материка отправиться на Украину, заявляя, что туда "ежедневно приезжают новые женщины-добровольцы из Колумбии, Бразилии, Мексики, Перу".
При этом вербовщица подчеркивает, что наиболее востребованы кандидатки с медицинским образованием и соответствующим опытом для работы в качестве военных врачей на передовой.

Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В июле посол России в Боготе Николай Тавдумадзе рассказал РИА Новости, что число колумбийских наемников в рядах украинских военных остается на высоком уровне. В ответ на это президент Колумбии Густаво Петро назвал наемничество ограблением страны.

В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из разных стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Специальная военная операция на Украине
 
 
