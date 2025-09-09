https://ria.ru/20250909/vsu--2040639272.html
ВСУ потеряли более 515 военных в зоне действий "Центра" за сутки
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 515 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Владимировка, Димитров, Красноармейск, Лысовка, Приют и Родинское Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 515 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
