ВСУ потеряли до 165 военных в зоне действий "Севера" за сутки

2025-09-09T12:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сумская область

алексеевка

вооруженные силы украины

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Марьино, Садки и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенных пунктов Великая Писаревка Сумской области, Волчанск и Покаляное Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены 11 складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.

