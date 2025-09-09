https://ria.ru/20250909/vsu--2040638258.html
ВСУ потеряли до 165 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 165 военных в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 09.09.2025
ВСУ потеряли до 165 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T12:09:00+03:00
2025-09-09T12:09:00+03:00
2025-09-09T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сумская область
алексеевка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032545472_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_a17f8e1859969dc80462cd85d048544a.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Марьино, Садки и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенных пунктов Великая Писаревка Сумской области, Волчанск и Покаляное Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены 11 складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сумская область
алексеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032545472_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_b0ceb48d05f4c21e3f3cb97bc04e6812.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сумская область, алексеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сумская область, Алексеевка, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 165 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 165 военных в зоне действий группировки "Север" за сутки