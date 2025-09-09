https://ria.ru/20250909/vsu--2040593918.html

ВС России уничтожили минометы ВСУ на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 9 сен – РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пункт управления беспилотниками и миномётные расчёты ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Координаты цели незамедлительно были переданы артиллерийскому подразделению. В результате применения управляемого снаряда "Краснополь" пункт управления БПЛА противника уничтожен… В районе населённого пункта Плещеевка расчёты ударных БПЛА выявили позиции 82-мм и 120-мм миномётов ВСУ, которые были поражены FPV-дронами", — говорится в сообщении.

