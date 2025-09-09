Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили минометы ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 09.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:10 09.09.2025
ВС России уничтожили минометы ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили минометы ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 09.09.2025
ВС России уничтожили минометы ВСУ на Константиновском направлении
Военнослужащие "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пункт управления беспилотниками и миномётные расчёты ВСУ на константиновском направлении в ДНР,... РИА Новости, 09.09.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
безопасность
ДОНЕЦК, 9 сен – РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пункт управления беспилотниками и миномётные расчёты ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Координаты цели незамедлительно были переданы артиллерийскому подразделению. В результате применения управляемого снаряда "Краснополь" пункт управления БПЛА противника уничтожен… В районе населённого пункта Плещеевка расчёты ударных БПЛА выявили позиции 82-мм и 120-мм миномётов ВСУ, которые были поражены FPV-дронами", — говорится в сообщении.
вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВС России уничтожили минометы ВСУ на Константиновском направлении

ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Константиновском направлении

Боевая работа расчета РСЗО
Боевая работа расчета РСЗО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 сен – РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пункт управления беспилотниками и миномётные расчёты ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"Координаты цели незамедлительно были переданы артиллерийскому подразделению. В результате применения управляемого снаряда "Краснополь" пункт управления БПЛА противника уничтожен… В районе населённого пункта Плещеевка расчёты ударных БПЛА выявили позиции 82-мм и 120-мм миномётов ВСУ, которые были поражены FPV-дронами", — говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
