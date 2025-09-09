https://ria.ru/20250909/vsu--2040593918.html
ВС России уничтожили минометы ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили минометы ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 09.09.2025
ВС России уничтожили минометы ВСУ на Константиновском направлении
Военнослужащие "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пункт управления беспилотниками и миномётные расчёты ВСУ на константиновском направлении в ДНР,... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T09:10:00+03:00
2025-09-09T09:10:00+03:00
2025-09-09T09:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032545472_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_a17f8e1859969dc80462cd85d048544a.jpg
ДОНЕЦК, 9 сен – РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пункт управления беспилотниками и миномётные расчёты ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Координаты цели незамедлительно были переданы артиллерийскому подразделению. В результате применения управляемого снаряда "Краснополь" пункт управления БПЛА противника уничтожен… В районе населённого пункта Плещеевка расчёты ударных БПЛА выявили позиции 82-мм и 120-мм миномётов ВСУ, которые были поражены FPV-дронами", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032545472_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_b0ceb48d05f4c21e3f3cb97bc04e6812.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВС России уничтожили минометы ВСУ на Константиновском направлении
ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Константиновском направлении