ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ западнее Часова Яра
2025-09-09T05:08:00+03:00
2025-09-09T05:08:00+03:00
2025-09-09T05:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
ЛУГАНСК, 9 сен — РИА Новости. Артиллеристы Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск из группировки "Юг" уничтожили пехоту ВСУ западнее Часова Яра, сообщили в Минобороны."Силами воздушной разведки с помощью беспилотников было обнаружено скопление живой силы противника в оборудованном в полуразрушенном здании опорном пункте, в готовности к его удержанию с целью недопущения прорыва наших штурмовых групп к юго-западу от Часова Яра", — рассказали в ведомстве.Подчеркивается, что расчеты гаубицы Д-20 нанесли точные выстрелы по цели. Корректировкой занимались разведывательные дроны."Благодаря слаженности расчетов, мужеству и героизму артиллеристов-десантников, поставленная задача была выполнена, личный состав противника в опорном пункте, а также замаскированный склад с боеприпасами были уничтожены", — заключили в министерстве.За прошедшие сутки в зоне ответственности группировки "Юг" ВСУ потеряли:
донбасс
россия
