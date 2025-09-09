https://ria.ru/20250909/vs-2040577719.html

ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ западнее Часова Яра

ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ западнее Часова Яра

Артиллеристы Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск из группировки "Юг" уничтожили пехоту ВСУ западнее Часова Яра, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.09.2025

ЛУГАНСК, 9 сен — РИА Новости. Артиллеристы Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск из группировки "Юг" уничтожили пехоту ВСУ западнее Часова Яра, сообщили в Минобороны."Силами воздушной разведки с помощью беспилотников было обнаружено скопление живой силы противника в оборудованном в полуразрушенном здании опорном пункте, в готовности к его удержанию с целью недопущения прорыва наших штурмовых групп к юго-западу от Часова Яра", — рассказали в ведомстве.Подчеркивается, что расчеты гаубицы Д-20 нанесли точные выстрелы по цели. Корректировкой занимались разведывательные дроны."Благодаря слаженности расчетов, мужеству и героизму артиллеристов-десантников, поставленная задача была выполнена, личный состав противника в опорном пункте, а также замаскированный склад с боеприпасами были уничтожены", — заключили в министерстве.За прошедшие сутки в зоне ответственности группировки "Юг" ВСУ потеряли:

