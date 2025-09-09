Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ западнее Часова Яра - РИА Новости, 09.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 09.09.2025 (обновлено: 05:15 09.09.2025)
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ западнее Часова Яра
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ западнее Часова Яра
Артиллеристы Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск из группировки "Юг" уничтожили пехоту ВСУ западнее Часова Яра, сообщили в Минобороны.
ЛУГАНСК, 9 сен — РИА Новости. Артиллеристы Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск из группировки "Юг" уничтожили пехоту ВСУ западнее Часова Яра, сообщили в Минобороны."Силами воздушной разведки с помощью беспилотников было обнаружено скопление живой силы противника в оборудованном в полуразрушенном здании опорном пункте, в готовности к его удержанию с целью недопущения прорыва наших штурмовых групп к юго-западу от Часова Яра", — рассказали в ведомстве.Подчеркивается, что расчеты гаубицы Д-20 нанесли точные выстрелы по цели. Корректировкой занимались разведывательные дроны."Благодаря слаженности расчетов, мужеству и героизму артиллеристов-десантников, поставленная задача была выполнена, личный состав противника в опорном пункте, а также замаскированный склад с боеприпасами были уничтожены", — заключили в министерстве.За прошедшие сутки в зоне ответственности группировки "Юг" ВСУ потеряли:
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ западнее Часова Яра

ЛУГАНСК, 9 сен — РИА Новости. Артиллеристы Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск из группировки "Юг" уничтожили пехоту ВСУ западнее Часова Яра, сообщили в Минобороны.
"Силами воздушной разведки с помощью беспилотников было обнаружено скопление живой силы противника в оборудованном в полуразрушенном здании опорном пункте, в готовности к его удержанию с целью недопущения прорыва наших штурмовых групп к юго-западу от Часова Яра", — рассказали в ведомстве.
Подчеркивается, что расчеты гаубицы Д-20 нанесли точные выстрелы по цели. Корректировкой занимались разведывательные дроны.
"Благодаря слаженности расчетов, мужеству и героизму артиллеристов-десантников, поставленная задача была выполнена, личный состав противника в опорном пункте, а также замаскированный склад с боеприпасами были уничтожены", — заключили в министерстве.
За прошедшие сутки в зоне ответственности группировки "Юг" ВСУ потеряли:
  • более 170 военнослужащих;
  • два танка;
  • четыре автомобиля;
  • три орудия полевой артиллерии;
  • две станции РЭБ;
  • склад материальных средств.
