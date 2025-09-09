Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области ликвидировали возгорание на нефтебазе - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:14 09.09.2025 (обновлено: 11:16 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/vozgoranie-2040594689.html
В Белгородской области ликвидировали возгорание на нефтебазе
В Белгородской области ликвидировали возгорание на нефтебазе - РИА Новости, 09.09.2025
В Белгородской области ликвидировали возгорание на нефтебазе
В поселке Прохоровка потушили пожар на нефтебазе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T09:14:00+03:00
2025-09-09T11:16:00+03:00
происшествия
белгородская область
прохоровка
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780811271_0:0:941:529_1920x0_80_0_0_0aab6c081123ed40b5d3fd00b34da760.jpg
БЕЛГОРОД, 9 сен — РИА Новости. В поселке Прохоровка потушили пожар на нефтебазе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Пожар на нефтебазе в поселке Прохоровка полностью ликвидирован. Пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.По информации губернатора, из-за атаки на нефтебазе получили повреждения резервуары. К тушению, помимо расчетов МЧС, привлекались пожарные поезда, добавил он.Когда именно произошла атака, Гладков не уточнил. По данным Минобороны, минувшей ночью над территорией Белгородской области сбили семь украинских беспилотников.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250909/pozhar-2040573822.html
белгородская область
прохоровка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780811271_33:0:941:681_1920x0_80_0_0_2c99575fe631898bf22f03adbe7f2290.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, прохоровка, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородская область, Прохоровка, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области ликвидировали возгорание на нефтебазе

В Белгородской Прохоровке ликвидировали возникшее на нефтебазе возгорание

© Фото : ГУ МЧС России по Белгородской областиПожарный автомобиль МЧС России по Белгородской области
Пожарный автомобиль МЧС России по Белгородской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Белгородской области
Пожарный автомобиль МЧС России по Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 9 сен — РИА Новости. В поселке Прохоровка потушили пожар на нефтебазе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Пожар на нефтебазе в поселке Прохоровка полностью ликвидирован. Пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.
По информации губернатора, из-за атаки на нефтебазе получили повреждения резервуары. К тушению, помимо расчетов МЧС, привлекались пожарные поезда, добавил он.
Когда именно произошла атака, Гладков не уточнил. По данным Минобороны, минувшей ночью над территорией Белгородской области сбили семь украинских беспилотников.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
Пожар в пятиэтажке на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы потушили
Вчера, 04:02
 
ПроисшествияБелгородская областьПрохоровкаВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала