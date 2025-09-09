https://ria.ru/20250909/vozgoranie-2040594689.html

В Белгородской области ликвидировали возгорание на нефтебазе

БЕЛГОРОД, 9 сен — РИА Новости. В поселке Прохоровка потушили пожар на нефтебазе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Пожар на нефтебазе в поселке Прохоровка полностью ликвидирован. Пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.По информации губернатора, из-за атаки на нефтебазе получили повреждения резервуары. К тушению, помимо расчетов МЧС, привлекались пожарные поезда, добавил он.Когда именно произошла атака, Гладков не уточнил. По данным Минобороны, минувшей ночью над территорией Белгородской области сбили семь украинских беспилотников.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

