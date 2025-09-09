Рейтинг@Mail.ru
Воробьев проверил модернизацию тепловых пунктов в подмосковном Лыткарине - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:47 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/vorobev-2040764768.html
Воробьев проверил модернизацию тепловых пунктов в подмосковном Лыткарине
Воробьев проверил модернизацию тепловых пунктов в подмосковном Лыткарине - РИА Новости, 09.09.2025
Воробьев проверил модернизацию тепловых пунктов в подмосковном Лыткарине
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проинспектировал работу по модернизации системы теплоснабжения в городском округе Лыткарино, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T18:47:00+03:00
2025-09-09T18:47:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
лыткарино
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878464233_0:196:3292:2048_1920x0_80_0_0_3e3635eb857c6c0808d8a066e8749a4a.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проинспектировал работу по модернизации системы теплоснабжения в городском округе Лыткарино, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Отмечается, что в округе в этом году модернизируют четыре центральных тепловых пункта (ЦТП), 13 участков сетей, а также котельную №1. "В Лыткарине, как и в каждом городе Подмосковья, у нас активно идет госпрограмма по повышению надежности теплоснабжения. На этом участке от котельной №1 мы прокладываем дополнительные сети, чтобы обеспечить первую категорию надежности. Это значит, что, если какая-то из котельных даст сбой – в этом нет ничего страшного, так как все дублируется и страхуется. Готовность работ – 44%", – приводит пресс-служба слова Воробьева. Он поблагодарил строителей и отметил, что времени остается очень мало — все работы должны быть завершены до 15 октября. Губернатор добавил, что с 15 сентября в области начнется этап пробных топок, а также подчеркнул важность подготовки домов к зиме. Губернатор указал, что задача властей заключается в инспектировании и контроле за ходом работ в каждом городе, вся информация поступает в Центр управления регионом. Глава области призвал своевременно реагировать на любые отклонения от графика. На объекте работает порядка 20 человек, включая сварщиков, монтажников, бурильщиков и других специалистов, а также три единицы техники. Из 1072 метров тепловой сети проложено 530 метров. "Мы прокладываем стальную теплотрассу диаметром 530 миллиметров. Это будет байпасная линия, соединяющая две городские котельные, она позволит закольцевать системы теплоснабжения округа", - рассказал представитель компании-подрядчика Валерий Киселев. По его словам, в случае аварийного отключения тепло будет поступать по данной резервной ветке. Благодаря этому 150 многоквартирных домов, где проживает 36,6 тысячи жителей, и 26 социальных объектов не будут отключены от теплоснабжения на время ремонта. В следующем году на этом месте планируется провести благоустройство. Модернизация системы теплоснабжения округа в этом году включает работы на центральных тепловых пунктах №№ 2А, 6, 7 и 17, а также охватывает участки различных теплосетей. По данным пресс-службы, в 2026 году предстоит капремонт котельных №5 и №6, а также семи центральных тепловых пунктов. В 2027 году планируется строительство двух блочно-модульных котельных в микрорайоне № 6. Параллельно в округе ведутся работы в сфере водоснабжения и водоотведения. Продолжается модернизация очистных сооружений, которая реализуется в рамках национального проекта "Экологическое благополучие". Обновленные сооружения будут обслуживать 70 тысяч жителей Лыткарина и поселка Молоково Ленинского округа. В настоящее время на объекте проводятся пуско-наладочные работы, а ввод в эксплуатацию запланирован на осень. Мощность очистных сооружений составит до 30 тысяч кубометров очищенной воды в сутки. Также идет подготовка к строительству нового магистрального водовода. Он позволит улучшить качество питьевой воды в городе для 66 тысяч жителей. Проведение строительно-монтажных работ со сроками реализации до 2028 года будет осуществляться в два этапа. Первый этап включает строительство водовода от города Дзержинский до Ленинского городского округа производительностью 6 тысяч кубометров воды в сутки. На втором этапе будет построен водовод от Ленинского городского округа до городского округа Лыткарино мощностью 20 тысяч кубометров в сутки. Начало строительных работ намечено на 2026 год. В этом году в рамках государственной программы региона планируется модернизировать около 200 котельных, блочно-модульных котельных и центральных тепловых пунктов, а также обновить почти 350 километров тепловых сетей. Эти изменения затронут 5,1 тысячи социально значимых объектов и 23,3 тысячи домов, где проживает 3,7 миллиона человек. Наибольшее количество работ запланировано в Наро-Фоминском городском округе с модернизацией 11 котельных, в Шатуре также 11, в Щелкове - 10, в Одинцовском округе - 10 и в Егорьевске семь котельных.
https://ria.ru/20250909/vorobev-2040761746.html
https://ria.ru/20250909/vorobev-2040706548.html
московская область (подмосковье)
лыткарино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878464233_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6da770cdb32b0927d2debb06f7a5a1d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), лыткарино, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Лыткарино, Андрей Воробьев
Воробьев проверил модернизацию тепловых пунктов в подмосковном Лыткарине

Андрей Воробьев проверил модернизацию тепловых пунктов в подмосковном Лыткарине

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проинспектировал работу по модернизации системы теплоснабжения в городском округе Лыткарино, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Отмечается, что в округе в этом году модернизируют четыре центральных тепловых пункта (ЦТП), 13 участков сетей, а также котельную №1.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Воробьев обсудил с главой округа Лыткарино благоустройство и капремонт
Вчера, 18:31
"В Лыткарине, как и в каждом городе Подмосковья, у нас активно идет госпрограмма по повышению надежности теплоснабжения. На этом участке от котельной №1 мы прокладываем дополнительные сети, чтобы обеспечить первую категорию надежности. Это значит, что, если какая-то из котельных даст сбой – в этом нет ничего страшного, так как все дублируется и страхуется. Готовность работ – 44%", – приводит пресс-служба слова Воробьева.
Он поблагодарил строителей и отметил, что времени остается очень мало — все работы должны быть завершены до 15 октября. Губернатор добавил, что с 15 сентября в области начнется этап пробных топок, а также подчеркнул важность подготовки домов к зиме. Губернатор указал, что задача властей заключается в инспектировании и контроле за ходом работ в каждом городе, вся информация поступает в Центр управления регионом. Глава области призвал своевременно реагировать на любые отклонения от графика.
На объекте работает порядка 20 человек, включая сварщиков, монтажников, бурильщиков и других специалистов, а также три единицы техники. Из 1072 метров тепловой сети проложено 530 метров.
"Мы прокладываем стальную теплотрассу диаметром 530 миллиметров. Это будет байпасная линия, соединяющая две городские котельные, она позволит закольцевать системы теплоснабжения округа", - рассказал представитель компании-подрядчика Валерий Киселев.
По его словам, в случае аварийного отключения тепло будет поступать по данной резервной ветке. Благодаря этому 150 многоквартирных домов, где проживает 36,6 тысячи жителей, и 26 социальных объектов не будут отключены от теплоснабжения на время ремонта.
В следующем году на этом месте планируется провести благоустройство. Модернизация системы теплоснабжения округа в этом году включает работы на центральных тепловых пунктах №№ 2А, 6, 7 и 17, а также охватывает участки различных теплосетей.
По данным пресс-службы, в 2026 году предстоит капремонт котельных №5 и №6, а также семи центральных тепловых пунктов. В 2027 году планируется строительство двух блочно-модульных котельных в микрорайоне № 6.
Параллельно в округе ведутся работы в сфере водоснабжения и водоотведения. Продолжается модернизация очистных сооружений, которая реализуется в рамках национального проекта "Экологическое благополучие". Обновленные сооружения будут обслуживать 70 тысяч жителей Лыткарина и поселка Молоково Ленинского округа. В настоящее время на объекте проводятся пуско-наладочные работы, а ввод в эксплуатацию запланирован на осень. Мощность очистных сооружений составит до 30 тысяч кубометров очищенной воды в сутки.
Также идет подготовка к строительству нового магистрального водовода. Он позволит улучшить качество питьевой воды в городе для 66 тысяч жителей.
Проведение строительно-монтажных работ со сроками реализации до 2028 года будет осуществляться в два этапа. Первый этап включает строительство водовода от города Дзержинский до Ленинского городского округа производительностью 6 тысяч кубометров воды в сутки. На втором этапе будет построен водовод от Ленинского городского округа до городского округа Лыткарино мощностью 20 тысяч кубометров в сутки. Начало строительных работ намечено на 2026 год.
В этом году в рамках государственной программы региона планируется модернизировать около 200 котельных, блочно-модульных котельных и центральных тепловых пунктов, а также обновить почти 350 километров тепловых сетей. Эти изменения затронут 5,1 тысячи социально значимых объектов и 23,3 тысячи домов, где проживает 3,7 миллиона человек. Наибольшее количество работ запланировано в Наро-Фоминском городском округе с модернизацией 11 котельных, в Шатуре также 11, в Щелкове - 10, в Одинцовском округе - 10 и в Егорьевске семь котельных.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Губернатор Подмосковья встретился с жителями новостройки в Лыткарине
Вчера, 15:55
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЛыткариноАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала