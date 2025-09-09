https://ria.ru/20250909/vorobev-2040764768.html

Воробьев проверил модернизацию тепловых пунктов в подмосковном Лыткарине

Воробьев проверил модернизацию тепловых пунктов в подмосковном Лыткарине - РИА Новости, 09.09.2025

Воробьев проверил модернизацию тепловых пунктов в подмосковном Лыткарине

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проинспектировал работу по модернизации системы теплоснабжения в городском округе Лыткарино, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T18:47:00+03:00

2025-09-09T18:47:00+03:00

2025-09-09T18:47:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

лыткарино

андрей воробьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878464233_0:196:3292:2048_1920x0_80_0_0_3e3635eb857c6c0808d8a066e8749a4a.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проинспектировал работу по модернизации системы теплоснабжения в городском округе Лыткарино, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Отмечается, что в округе в этом году модернизируют четыре центральных тепловых пункта (ЦТП), 13 участков сетей, а также котельную №1. "В Лыткарине, как и в каждом городе Подмосковья, у нас активно идет госпрограмма по повышению надежности теплоснабжения. На этом участке от котельной №1 мы прокладываем дополнительные сети, чтобы обеспечить первую категорию надежности. Это значит, что, если какая-то из котельных даст сбой – в этом нет ничего страшного, так как все дублируется и страхуется. Готовность работ – 44%", – приводит пресс-служба слова Воробьева. Он поблагодарил строителей и отметил, что времени остается очень мало — все работы должны быть завершены до 15 октября. Губернатор добавил, что с 15 сентября в области начнется этап пробных топок, а также подчеркнул важность подготовки домов к зиме. Губернатор указал, что задача властей заключается в инспектировании и контроле за ходом работ в каждом городе, вся информация поступает в Центр управления регионом. Глава области призвал своевременно реагировать на любые отклонения от графика. На объекте работает порядка 20 человек, включая сварщиков, монтажников, бурильщиков и других специалистов, а также три единицы техники. Из 1072 метров тепловой сети проложено 530 метров. "Мы прокладываем стальную теплотрассу диаметром 530 миллиметров. Это будет байпасная линия, соединяющая две городские котельные, она позволит закольцевать системы теплоснабжения округа", - рассказал представитель компании-подрядчика Валерий Киселев. По его словам, в случае аварийного отключения тепло будет поступать по данной резервной ветке. Благодаря этому 150 многоквартирных домов, где проживает 36,6 тысячи жителей, и 26 социальных объектов не будут отключены от теплоснабжения на время ремонта. В следующем году на этом месте планируется провести благоустройство. Модернизация системы теплоснабжения округа в этом году включает работы на центральных тепловых пунктах №№ 2А, 6, 7 и 17, а также охватывает участки различных теплосетей. По данным пресс-службы, в 2026 году предстоит капремонт котельных №5 и №6, а также семи центральных тепловых пунктов. В 2027 году планируется строительство двух блочно-модульных котельных в микрорайоне № 6. Параллельно в округе ведутся работы в сфере водоснабжения и водоотведения. Продолжается модернизация очистных сооружений, которая реализуется в рамках национального проекта "Экологическое благополучие". Обновленные сооружения будут обслуживать 70 тысяч жителей Лыткарина и поселка Молоково Ленинского округа. В настоящее время на объекте проводятся пуско-наладочные работы, а ввод в эксплуатацию запланирован на осень. Мощность очистных сооружений составит до 30 тысяч кубометров очищенной воды в сутки. Также идет подготовка к строительству нового магистрального водовода. Он позволит улучшить качество питьевой воды в городе для 66 тысяч жителей. Проведение строительно-монтажных работ со сроками реализации до 2028 года будет осуществляться в два этапа. Первый этап включает строительство водовода от города Дзержинский до Ленинского городского округа производительностью 6 тысяч кубометров воды в сутки. На втором этапе будет построен водовод от Ленинского городского округа до городского округа Лыткарино мощностью 20 тысяч кубометров в сутки. Начало строительных работ намечено на 2026 год. В этом году в рамках государственной программы региона планируется модернизировать около 200 котельных, блочно-модульных котельных и центральных тепловых пунктов, а также обновить почти 350 километров тепловых сетей. Эти изменения затронут 5,1 тысячи социально значимых объектов и 23,3 тысячи домов, где проживает 3,7 миллиона человек. Наибольшее количество работ запланировано в Наро-Фоминском городском округе с модернизацией 11 котельных, в Шатуре также 11, в Щелкове - 10, в Одинцовском округе - 10 и в Егорьевске семь котельных.

https://ria.ru/20250909/vorobev-2040761746.html

https://ria.ru/20250909/vorobev-2040706548.html

московская область (подмосковье)

лыткарино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), лыткарино, андрей воробьев