Воробьев обсудил с главой округа Лыткарино благоустройство и капремонт

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с главой городского округа Лыткарино Константином Кравцовым, в рамках который обсудили реализацию программ РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с главой городского округа Лыткарино Константином Кравцовым, в рамках который обсудили реализацию программ по строительству и капремонту социальных объектов, благоустройству, развитие дорожно-транспортной сети, поддержку участников СВО, а также модернизацию системы ЖКХ и расселение из аварийного жилья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. "Мы стараемся в рамках федеральных и региональных программ вносить заметные изменения для жителей. Сегодня открываем благоустроенный сквер у усадьбы, до этого получилось облагородить и другие территории, сделать их популярными для времяпрепровождения. Большие программы реализуются и в области образования, и по ряду других направлений, в частности ЖКХ. Мы сделали водозаборный узел, сейчас следующий этап – идут инженерные изыскания на водовод - порядка 13 километров, которые сделают воду в округе еще чище. Очень важная тема – окончательное расселение бараков, которые остались. Их в городском округе Лыткарино порядка 50. Будем вместе проводить эти мероприятия, продолжать эту работу", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Начиная с темы экономики, глава доложил губернатору, что в индустриальном парке "Лыткарино" за пять лет появились 12 крупных предприятий, что позволило создать 2,5 тысячи рабочих мест. "Большая часть введена, остальные находятся на стадии реализации. Сделали акцент на пищевой продукции, развиваются наши мясокомбинаты, которые являются градообразующими. На территории нашего муниципального индустриального парка только в течение последних лет локализовались пять крупных пищевиков", - сказал Кравцов. Касаясь здравоохранения, глава отметил, что продолжается работа по привлечению в округ врачей и медперсонала. На данный момент больницы и поликлиники округа укомплектованы кадрами на 92%. "Здравоохранение, врачи – это наша ответственность, мы особо трепетно к этому относимся. Большую работу провели по привлечению медработников. Сейчас наши больницы и поликлиники укомплектованы кадрами на 92%. Также обновляем медицинское оборудование. Капитально отремонтировали женскую консультацию, городскую поликлинику, открыли рентгенологические кабинеты в двух поликлиниках. В 2025 году выполнен ремонт терапевтического отделения, сейчас ведется капремонт хирургического корпуса (в следующем году его откроем)", - добавил Кравцов. К 1 сентября в округе открыли новое здание гимназии №4 на 270 учащихся в шестом микрорайоне. В планах на 2028 год – капремонт основного корпуса школы №2 на улице Пионерской, а также два детсада – на улице Октябрьской и улице Ухтомского. Также ведется капремонт ДК "Мир", реконструкция стадиона "Полет". Переходя к теме обновления инженерной инфраструктуры, Кравцов доложил губернатору, что готовность реконструируемых очистных, мощностью 30 тысяч метров в кубе в сутки, 94%. Положительные изменения после запуска обновленного объекта почувствуют порядка 70 тысяч человек. Сейчас завершается пуско-наладка. А в 2026 году в городском округе Лыткарино планируют начать строительство водовода протяженностью более 13 километров, что значительно улучшит качество водоснабжения в округе (охват – 66 тысяч жителей, 333 МКД). Кроме того, на данный момент в муниципалитете модернизируют 13 участков теплосетей (4,2 километра), четыре центральных тепловых пункта и реконструируют котельную №1. Общий охват населения - более 47 тысяч местных жителей (316 МКД и 32 социальных объектов). Также продолжается строительство Южно-Лыткаринской автодороги — это самый масштабный концессионный проект, реализуемый в Подмосковье. Уже запустили участок от Ленинского до Лыткарино, осенью откроют еще два участка: от Каширского шоссе до трассы А-105 "Москва - аэропорт Домодедово" (2,7 километра), благодаря чему жители Видного смогут быстрее на 20 минут добираться в аэропорт и обратно, а также от Лыткаринского шоссе до М-5 "Урал" (три километра). А оставшийся отрезок от М-5 "Урал" до М-12 "Восток" планируют запустить к концу года. Что касается обновления автопарка общественного транспорта, то за два года в округ поставили 34 автобуса, 21 из них – большего класса. Еще одна важная тема – переселение из ветхого и аварийного жилья. В этом году в городском округе Лыткарино 105 человек переехали в новый дом на улице Набережная. А в предыдущие четыре года переселили более 200 человек из шестого микрорайона в новостройку. Кроме того, в этом году завершили работы в лесопарке "Волкуша". Там обновили пляжную зону, оборудовали площадки для игры в волейбол, детскую площадку, лыжероллерную трассу, сделали удобные лестницы для спуска к пляжу. Также в планах за счет инвесторов построить на территории лесопарка перед заводом ЛЗОС храмово-мемориальный комплекс. Отдельное внимание уделили поддержке участников СВО. Кравцов рассказал, что с начала года совместно с жителями было собрано и отправлено на передовую свыше 60 тонн гумпомощи.

