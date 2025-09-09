https://ria.ru/20250909/vorobev-2040706548.html

Губернатор Подмосковья встретился с жителями новостройки в Лыткарине

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с новосельем жителей нового многоквартирного дома (МКД) в подмосковном Лыткарине, куда они переехали из ветхого

2025-09-09T15:55:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

лыткарино

андрей воробьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040705787_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5610ddf93ca207390ec007c96fa44dd7.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с новосельем жителей нового многоквартирного дома (МКД) в подмосковном Лыткарине, куда они переехали из ветхого жилья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В многоэтажку комплекса "Высокий берег" на улице Набережная переселили более 100 человек, а именно 65 семей. Все они жили в ветхом доме №6, который был расположен прямо напротив новостройки. Общий объем расселяемой площади — 2,3 тысячи квадратных метров. Отмечается, что новый ЖК возвел инвестор в рамках договора о развитии застроенной территории. "У нас реализуется большая программа по расселению и в Подмосковье, и в Лыткарино, где порядка 50 старых бараков, которые требуют нашего внимания. Я хочу в вашем лице поздравить всех, кто получил новое жилье, с новосельем. Мы встречались около двух месяцев назад. Я рад, что все получилось, все договоренности были соблюдены — и дом старый снесли, и теперь вы уже обживаетесь в новой квартире", — обратился к новоселам Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Губернатор подчеркнул, что расселение аварийного жилья проводится в рамках масштабной президентской программы по всей стране, а Подмосковье дополнительно внедрило систему сертификатов. "Этот дом строился, жители его ждали. Но сейчас также есть дополнительная возможность – просто взять сертификат и сразу купить квартиру, а не через 2-3 года, когда сдадут дом", — добавил глава региона. Во всех квартирах нового МКД на Набережной был сделан косметический ремонт, чтобы люди могли переехать сразу после получения ключей. Рядом с новым домом есть поликлиника и школа, пешая прогулка до которой занимает не более 7-8 минут. Кроме того, инвестор планирует возвести здесь же детский сад на 64 места. В дом №4 на этой же улице переехала Наталья Чернобривец — врач-педиатр с почти 30-летним стажем работы в городском округе Лыткарино — вместе со своей мамой Любовью Лазаренко. Они показали губернатору Московской области свою новую трехкомнатную квартиру. "Мы, конечно, очень рады, что переехали в новую квартиру. Долго этого ждали. Я приехала сюда работать педиатром, дали служебное жилье. Мне очень понравился город. Четыре года назад стала заведующей детской поликлиникой", — приводит пресс-служба слова Чернобривец. Она добавила, что теперь они наконец дождались переселения, отметив, что в старом доме, где она жила с 2011 года, все комнаты были проходными, что не очень удобно, а новая квартира — больше, с раздельными комнатами. Сейчас они обживаются: сделали под себя кухню и ванную, но до сих пор постепенно разбирают вещи. "Мы очень рады, что не пришлось далеко переезжать, у нас тут хорошо, природа, все необходимое рядом. Было немного жалко, когда сносили старый дом, все-таки мы там сделали все под себя, старались поддерживать подъезд в чистоте, подкрашивали что-то. Но, конечно, он был уже в плохом состоянии", — добавила жительница. Помимо дома №6 на улице Набережная за четыре года в городском округе Лыткарино по договорам развития застроенных территорий из ветхого жилья переселили более 200 человек, что составляет 80 семей в микрорайоне №6. В рамках первого этапа в 2021 году расселили дома №16, №17 и №18, а в 2023-2024 годах — №4, №5 и №9. Новостройка для переселенцев расположена в шаговой доступности от снесенных старых домов. До 2027 года планируется расселить еще 2 тысячи жителей аварийного фонда городского округа. В 2021 году в Подмосковье запустили первые проекты реновации (в Мытищах, Раменском и Балашихе). Сейчас в работе 19 проектов в 13 округах (Мытищи, Одинцово, Химки, Балашиха, Раменский, Пушкино, Подольск, Королев, Дубна, Воскресенск, Наро-Фоминск, Фрязино и Серпухов). Их реализация позволит решить проблемы с жильем для 9,5 тысячи человек. В 2025-2026 годы в планах запустить еще 16 проектов, чтобы переселить из ветхих домов около 3 тысяч жителей. В рамках программы комплексного развития территорий в микрорайонах появятся не только новые дома, но и вся необходимая инфраструктура — школы, детские сады, поликлиники и так далее. Кроме того, с 2019 года в Подмосковье по госпрограмме из аварийного жилья (признанного таковым до 2017 года) переселили почти 28 тысяч человек (462,3 тысячи квадратных метров). Уже сейчас приступили ко II этапу, в рамках которого необходимо переселить из аварийных домов (признанных таковыми до 1 апреля 2025 года) еще 43 тысячи человек. В планах на 2025 год — около 10 тысяч (6,6 тысячи из них — уже переехали). Для этого строятся новые дома, подбираются квартиры на вторичном рынке. Кроме того, все большей популярностью пользуются жилищные сертификаты, которые дают возможность уже сейчас выбрать квартиру в любом уголке Московской области, а также, добавив необходимую сумму, приобрести жилье большей площади. Заявление на выдачу сертификатов можно подать до 15 октября (использовать их для покупки жилья — до 14 ноября 2025 года).

