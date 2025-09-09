https://ria.ru/20250909/vengriya-2040678790.html
Венгрия подпишет контракт с западным поставщиком газа, заявил Сийярто
2025-09-09T14:30:00+03:00
в мире
милан
венгрия
петер сийярто
БУДАПЕШТ, 9 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что прибыл на международную выставку Gastech в Милан, где подпишет долгосрочный контракт с западным поставщиком газа. "Сегодня мы объявим о подписании нового, долгосрочного контракта, самого объемного и долгосрочного контракта, который мы когда-либо заключали с западным поставщиком", - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографии с конференции Gastech в Милане.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
