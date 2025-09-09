https://ria.ru/20250909/vengriya-2040678790.html

Венгрия подпишет контракт с западным поставщиком газа, заявил Сийярто

Венгрия подпишет контракт с западным поставщиком газа, заявил Сийярто - РИА Новости, 09.09.2025

Венгрия подпишет контракт с западным поставщиком газа, заявил Сийярто

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что прибыл на международную выставку Gastech в Милан, где подпишет... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T14:30:00+03:00

2025-09-09T14:30:00+03:00

2025-09-09T14:30:00+03:00

в мире

милан

венгрия

петер сийярто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023903974_0:84:1744:1065_1920x0_80_0_0_a50f40f7ceb482fddbfbc60da982a4e9.jpg

БУДАПЕШТ, 9 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что прибыл на международную выставку Gastech в Милан, где подпишет долгосрочный контракт с западным поставщиком газа. "Сегодня мы объявим о подписании нового, долгосрочного контракта, самого объемного и долгосрочного контракта, который мы когда-либо заключали с западным поставщиком", - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографии с конференции Gastech в Милане.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250905/gaz-2039874194.html

милан

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, милан, венгрия, петер сийярто