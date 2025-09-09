Рейтинг@Mail.ru
Венгрия подпишет контракт с западным поставщиком газа, заявил Сийярто - РИА Новости, 09.09.2025
14:30 09.09.2025
Венгрия подпишет контракт с западным поставщиком газа, заявил Сийярто
Венгрия подпишет контракт с западным поставщиком газа, заявил Сийярто - РИА Новости, 09.09.2025
Венгрия подпишет контракт с западным поставщиком газа, заявил Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что прибыл на международную выставку Gastech в Милан, где подпишет... РИА Новости, 09.09.2025
в мире
милан
венгрия
петер сийярто
БУДАПЕШТ, 9 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что прибыл на международную выставку Gastech в Милан, где подпишет долгосрочный контракт с западным поставщиком газа. "Сегодня мы объявим о подписании нового, долгосрочного контракта, самого объемного и долгосрочного контракта, который мы когда-либо заключали с западным поставщиком", - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографии с конференции Gastech в Милане.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
милан
венгрия
в мире, милан, венгрия, петер сийярто
В мире, Милан, Венгрия, Петер Сийярто
Венгрия подпишет контракт с западным поставщиком газа, заявил Сийярто

Сийярто сообщил о заключении долгосрочного контракта с западным поставщиком газа

БУДАПЕШТ, 9 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что прибыл на международную выставку Gastech в Милан, где подпишет долгосрочный контракт с западным поставщиком газа.
"Сегодня мы объявим о подписании нового, долгосрочного контракта, самого объемного и долгосрочного контракта, который мы когда-либо заключали с западным поставщиком", - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографии с конференции Gastech в Милане.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Путин сравнил российские и американские технологии сжижения газа
В миреМиланВенгрияПетер Сийярто
 
 
