https://ria.ru/20250909/vengriya-2040603007.html

Глава МИД Венгрии заявил, что подпишет контракт на покупку газа у Запада

Глава МИД Венгрии заявил, что подпишет контракт на покупку газа у Запада - РИА Новости, 09.09.2025

Глава МИД Венгрии заявил, что подпишет контракт на покупку газа у Запада

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто анонсировал подписание долгосрочного контракта на покупку газа у Запада. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T10:04:00+03:00

2025-09-09T10:04:00+03:00

2025-09-09T17:38:00+03:00

венгрия

в мире

россия

будапешт

петер сийярто

турецкий поток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_a5a27f80798ef5ed90a79ff6fcfbdde1.jpg

БУДАПЕШТ, 9 сен — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто анонсировал подписание долгосрочного контракта на покупку газа у Запада."Чем больше маршрутов, чем больше газа мы сможем закупать, тем в большей безопасности мы будем. Поэтому сегодня мы подписываем новый долгосрочный контракт на закупку природного газа. Это будет наш самый долгосрочный контракт на покупку природного газа с западного направления", — написал он в соцсети Facebook*.Сийярто разместил фото из Будапештского аэропорта, не указав, куда именно отправляется.Министр добавил, что Венгрия всегда прилагала усилия к диверсификации поставок, но в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится.Поставки газа из РоссииКак сообщал Сийярто, объем импорта в Венгрию за первые три месяца года вырос вдвое по сравнению с 2024-м, несмотря на остановку Киевом транзита, это произошло в том числе благодаря "Турецкому потоку".Глава венгерского МИД подчеркивал в первых числах сентября, что с начала года в страну из России поступило более пяти миллиардов кубометров газа, а к концу 2025-го будет побит рекорд поставок.Всего Будапешт планирует получить 8-8,5 миллиарда кубометров газа в этом году. Министр выразил надежду, что в 2026-м будут примерно такие же объемы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250619/vengrija-2023988537.html

https://ria.ru/20250613/vengrija-2022646740.html

https://ria.ru/20250401/gaz-2008718022.html

венгрия

россия

будапешт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венгрия, в мире, россия, будапешт, петер сийярто, турецкий поток