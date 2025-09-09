Глава МИД Венгрии заявил, что подпишет контракт на покупку газа у Запада

Рейтинг@Mail.ru
10:04 09.09.2025 (обновлено: 17:38 09.09.2025)
БУДАПЕШТ, 9 сен — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто анонсировал подписание долгосрочного контракта на покупку газа у Запада."Чем больше маршрутов, чем больше газа мы сможем закупать, тем в большей безопасности мы будем. Поэтому сегодня мы подписываем новый долгосрочный контракт на закупку природного газа. Это будет наш самый долгосрочный контракт на покупку природного газа с западного направления", — написал он в соцсети Facebook*.Сийярто разместил фото из Будапештского аэропорта, не указав, куда именно отправляется.Министр добавил, что Венгрия всегда прилагала усилия к диверсификации поставок, но в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится.Поставки газа из РоссииКак сообщал Сийярто, объем импорта в Венгрию за первые три месяца года вырос вдвое по сравнению с 2024-м, несмотря на остановку Киевом транзита, это произошло в том числе благодаря "Турецкому потоку".Глава венгерского МИД подчеркивал в первых числах сентября, что с начала года в страну из России поступило более пяти миллиардов кубометров газа, а к концу 2025-го будет побит рекорд поставок.Всего Будапешт планирует получить 8-8,5 миллиарда кубометров газа в этом году. Министр выразил надежду, что в 2026-м будут примерно такие же объемы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 9 сен — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто анонсировал подписание долгосрочного контракта на покупку газа у Запада.
"Чем больше маршрутов, чем больше газа мы сможем закупать, тем в большей безопасности мы будем. Поэтому сегодня мы подписываем новый долгосрочный контракт на закупку природного газа. Это будет наш самый долгосрочный контракт на покупку природного газа с западного направления", — написал он в соцсети Facebook*.
Сийярто разместил фото из Будапештского аэропорта, не указав, куда именно отправляется.
Министр добавил, что Венгрия всегда прилагала усилия к диверсификации поставок, но в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится.
Поставки газа из России

Как сообщал Сийярто, объем импорта в Венгрию за первые три месяца года вырос вдвое по сравнению с 2024-м, несмотря на остановку Киевом транзита, это произошло в том числе благодаря "Турецкому потоку".

Единственным источником российского газа для европейцев стал "Балканский поток", который принимает его из "Турецкого потока". Ежегодно по трубопроводу прокачивается примерно 14-15 миллиардов кубометров в Венгрию, Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину.

Глава венгерского МИД подчеркивал в первых числах сентября, что с начала года в страну из России поступило более пяти миллиардов кубометров газа, а к концу 2025-го будет побит рекорд поставок.
Всего Будапешт планирует получить 8-8,5 миллиарда кубометров газа в этом году. Министр выразил надежду, что в 2026-м будут примерно такие же объемы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
ВенгрияВ миреРоссияБудапештПетер СийяртоТурецкий поток
 
 
