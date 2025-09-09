Рейтинг@Mail.ru
США пытаются скрыть колонизацию Венесуэлы, заявил Мадуро - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 09.09.2025 (обновлено: 15:02 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/venesuela-2040688373.html
США пытаются скрыть колонизацию Венесуэлы, заявил Мадуро
США пытаются скрыть колонизацию Венесуэлы, заявил Мадуро - РИА Новости, 09.09.2025
США пытаются скрыть колонизацию Венесуэлы, заявил Мадуро
США пытаются прикрыть своими последними действиями в Карибском регионе колонизацию Венесуэлы, заявил президент страны Николас Мадуро в интервью RT. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T14:59:00+03:00
2025-09-09T15:02:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
карибский бассейн
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/25/1559102562_0:152:2870:1766_1920x0_80_0_0_dbd452951c318c424db1e6e63826464d.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. США пытаются прикрыть своими последними действиями в Карибском регионе колонизацию Венесуэлы, заявил президент страны Николас Мадуро в интервью RT. В своем интервью политик заявил, что своим последними действиями, в том числе развертыванием своих военных сил в Карибском бассейне, Штаты пытаются сделать из страны еще одну колонию, а также стереть ее культуру. "США пытаются прикрыть своими действиями колонизацию Венесуэлы", - сказал лидер Венесуэлы.Мадуро подчеркнул, что США также стремятся навязывать свой мир в регионе силой. По его словам, действия Штатов можно называть только "войной".
https://ria.ru/20250909/voyna-2040686103.html
венесуэла
сша
карибский бассейн
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/25/1559102562_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_47623e7ee84cadb1f4a551b445c23a0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, карибский бассейн, николас мадуро
В мире, Венесуэла, США, Карибский бассейн, Николас Мадуро
США пытаются скрыть колонизацию Венесуэлы, заявил Мадуро

Мадуро: США действиями на Карибах пытаются прикрыть колонизацию Венесуэлы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. США пытаются прикрыть своими последними действиями в Карибском регионе колонизацию Венесуэлы, заявил президент страны Николас Мадуро в интервью RT.
В своем интервью политик заявил, что своим последними действиями, в том числе развертыванием своих военных сил в Карибском бассейне, Штаты пытаются сделать из страны еще одну колонию, а также стереть ее культуру.
"США пытаются прикрыть своими действиями колонизацию Венесуэлы", - сказал лидер Венесуэлы.
Мадуро подчеркнул, что США также стремятся навязывать свой мир в регионе силой. По его словам, действия Штатов можно называть только "войной".
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Третья мировая война уже началась, считает Мадуро
Вчера, 14:50
 
В миреВенесуэлаСШАКарибский бассейнНиколас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала