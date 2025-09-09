https://ria.ru/20250909/venesuela-2040688373.html
США пытаются скрыть колонизацию Венесуэлы, заявил Мадуро
США пытаются скрыть колонизацию Венесуэлы, заявил Мадуро - РИА Новости, 09.09.2025
США пытаются скрыть колонизацию Венесуэлы, заявил Мадуро
США пытаются прикрыть своими последними действиями в Карибском регионе колонизацию Венесуэлы, заявил президент страны Николас Мадуро в интервью RT. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T14:59:00+03:00
2025-09-09T14:59:00+03:00
2025-09-09T15:02:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
карибский бассейн
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/25/1559102562_0:152:2870:1766_1920x0_80_0_0_dbd452951c318c424db1e6e63826464d.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. США пытаются прикрыть своими последними действиями в Карибском регионе колонизацию Венесуэлы, заявил президент страны Николас Мадуро в интервью RT. В своем интервью политик заявил, что своим последними действиями, в том числе развертыванием своих военных сил в Карибском бассейне, Штаты пытаются сделать из страны еще одну колонию, а также стереть ее культуру. "США пытаются прикрыть своими действиями колонизацию Венесуэлы", - сказал лидер Венесуэлы.Мадуро подчеркнул, что США также стремятся навязывать свой мир в регионе силой. По его словам, действия Штатов можно называть только "войной".
https://ria.ru/20250909/voyna-2040686103.html
венесуэла
сша
карибский бассейн
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/25/1559102562_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_47623e7ee84cadb1f4a551b445c23a0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, карибский бассейн, николас мадуро
В мире, Венесуэла, США, Карибский бассейн, Николас Мадуро
США пытаются скрыть колонизацию Венесуэлы, заявил Мадуро
Мадуро: США действиями на Карибах пытаются прикрыть колонизацию Венесуэлы