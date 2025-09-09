https://ria.ru/20250909/venesuela-2040688373.html

США пытаются скрыть колонизацию Венесуэлы, заявил Мадуро

США пытаются скрыть колонизацию Венесуэлы, заявил Мадуро - РИА Новости, 09.09.2025

США пытаются скрыть колонизацию Венесуэлы, заявил Мадуро

США пытаются прикрыть своими последними действиями в Карибском регионе колонизацию Венесуэлы, заявил президент страны Николас Мадуро в интервью RT. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T14:59:00+03:00

2025-09-09T14:59:00+03:00

2025-09-09T15:02:00+03:00

в мире

венесуэла

сша

карибский бассейн

николас мадуро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/25/1559102562_0:152:2870:1766_1920x0_80_0_0_dbd452951c318c424db1e6e63826464d.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. США пытаются прикрыть своими последними действиями в Карибском регионе колонизацию Венесуэлы, заявил президент страны Николас Мадуро в интервью RT. В своем интервью политик заявил, что своим последними действиями, в том числе развертыванием своих военных сил в Карибском бассейне, Штаты пытаются сделать из страны еще одну колонию, а также стереть ее культуру. "США пытаются прикрыть своими действиями колонизацию Венесуэлы", - сказал лидер Венесуэлы.Мадуро подчеркнул, что США также стремятся навязывать свой мир в регионе силой. По его словам, действия Штатов можно называть только "войной".

https://ria.ru/20250909/voyna-2040686103.html

венесуэла

сша

карибский бассейн

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венесуэла, сша, карибский бассейн, николас мадуро