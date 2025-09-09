https://ria.ru/20250909/vef-2040602850.html

"Подал явный сигнал". СМИ раскрыли, что произошло на ВЭФ

"Подал явный сигнал". СМИ раскрыли, что произошло на ВЭФ - РИА Новости, 09.09.2025

"Подал явный сигнал". СМИ раскрыли, что произошло на ВЭФ

ВЭФ превратился в площадку, влияющую на формирование нового международного порядка, основанного на многополярности, пишет Strategic Culture.

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. ВЭФ превратился в площадку, влияющую на формирование нового международного порядка, основанного на многополярности, пишет Strategic Culture."Восточный экономический форум 2025 года подал явный сигнал: многополярность — это не просто нарратив, это непрерывный практический процесс. Объединяя природные ресурсы, технические знания и политическую волю, Россия прокладывает новые пути, отличающиеся от доминирующих моделей и предлагающие реальные альтернативы незападному миру. ВЭФ — это уже не просто деловое мероприятие, он стал живой лабораторией новой международной парадигмы", — говорится в публикации.По мнению автора статьи, нынешняя встреча показала, что центр тяжести мировой экономики и политики начал смещаться.Десятый Восточный экономический форум проходил 3 — 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

