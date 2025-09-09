"Подал явный сигнал". СМИ раскрыли, что произошло на ВЭФ
Strategic Culture: ВЭФ стал площадкой для формирования нового мирового порядка
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннер в преддверии Восточного экономического форума в международном аэропорту Владивостока имени В. К. Арсеньева
Баннер в преддверии Восточного экономического форума в международном аэропорту Владивостока имени В. К. Арсеньева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. ВЭФ превратился в площадку, влияющую на формирование нового международного порядка, основанного на многополярности, пишет Strategic Culture.
«
"Восточный экономический форум 2025 года подал явный сигнал: многополярность — это не просто нарратив, это непрерывный практический процесс. Объединяя природные ресурсы, технические знания и политическую волю, Россия прокладывает новые пути, отличающиеся от доминирующих моделей и предлагающие реальные альтернативы незападному миру. ВЭФ — это уже не просто деловое мероприятие, он стал живой лабораторией новой международной парадигмы", — говорится в публикации.
По мнению автора статьи, нынешняя встреча показала, что центр тяжести мировой экономики и политики начал смещаться.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3 — 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
"Центр новой эпохи": в Германии подвели итоги ВЭФ для Запада
6 сентября, 00:53