ГУФСИН опубликовало свежую ориентировку на сбежавшего из СИЗО на Урале - РИА Новости, 09.09.2025
16:20 09.09.2025 (обновлено: 18:05 09.09.2025)
ГУФСИН опубликовало свежую ориентировку на сбежавшего из СИЗО на Урале
Пресс-служба ГУФСИН Свердловской области во вторник опубликовала свежую ориентировку на Ивана Корюкова*, сбежавшего 1 сентября из СИЗО в Екатеринбурге. РИА Новости, 09.09.2025
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Пресс-служба ГУФСИН Свердловской области во вторник опубликовала свежую ориентировку на Ивана Корюкова*, сбежавшего 1 сентября из СИЗО в Екатеринбурге. В понедельник ведомство информировало, что ночью сотрудники свердловского ГУФСИН совместно с представителями ФСБ и МВД задержали одного из беглецов, Александра Черепанова*, сопротивления он не оказал, розыск Ивана Корюкова* продолжается. "Корюков* может быть одет в следующие вещи: черная спортивная куртка, синие спортивные штаны, черные кроссовки Nike, белая панама с черными надписями, имеется щетина (небритость)", – говорится в свежем сообщении главка ФСИН по региону. В пресс-службе управления уточнили РИА Новости, что появилась новая ориентировка. "Тату на правой кисти – паутина, слабо заметная, короткие волосы, щетина, темно-синие спортивные штаны Umbro, черная легкая куртка и черная кофта с капюшонами – новая ориентировка с приметами на беглеца", – сказал собеседник агентства.Также в понедельник управление обнародовало еще одну ориентировку на Корюкова* – он мог быть одет в белую кепку с надписью, черную куртку-плащевку до колена, толстовку светлого цвета, темно-синие штаны, кроссовки черного цвета. При себе он, возможно, имеет кухонный нож, подчеркивали в ведомстве. До этого были сведения от ведомства о льняной куртке графитового цвета и темной кепке фигуранта, а в минувшее воскресенье сообщалось, что приметы беглецов – черный пуховик и белая шерстяная кофта, резиновые сапоги и спортивные кроссовки. При этом первые опознавательные образы сбежавших осужденных опубликовала антитеррористическая комиссия 2 сентября, которая упомянула, что сбежавшие заключенные были одеты в вещи темных цветов и "прикрывают лицо кепкой". Ранее антитеррористическая комиссия Свердловской области подтвердила информацию о том, что 1 сентября двое 24-летних осужденных совершили побег из СИЗО-1 в столице Урала. Осуждены были беглецы, Иван Корюков* и Александр Черепанов*, за приготовление к террористическому акту. В ведомстве заявляли, что после происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ "Побег из места лишения свободы, совершенный группой". Сведения о федеральном розыске появились в базе МВД РФ. Судя по карточке дела фигурантов, Центральный окружной военный суд вынес обвинительный приговор Черепанову и Корюкову 14 октября 2024 года. ГУФСИН России по Свердловской области поясняло, что за любые сведения, которые помогли бы в их задержании, полагается денежное вознаграждение, а второй фигурант, возможно, скрывается на территории садоводческих товариществ под Екатеринбургом.* Внесен в список террористов и экстремистов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Пресс-служба ГУФСИН Свердловской области во вторник опубликовала свежую ориентировку на Ивана Корюкова*, сбежавшего 1 сентября из СИЗО в Екатеринбурге.
В понедельник ведомство информировало, что ночью сотрудники свердловского ГУФСИН совместно с представителями ФСБ и МВД задержали одного из беглецов, Александра Черепанова*, сопротивления он не оказал, розыск Ивана Корюкова* продолжается.
Одного из сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге задержали
"Корюков* может быть одет в следующие вещи: черная спортивная куртка, синие спортивные штаны, черные кроссовки Nike, белая панама с черными надписями, имеется щетина (небритость)", – говорится в свежем сообщении главка ФСИН по региону.
В пресс-службе управления уточнили РИА Новости, что появилась новая ориентировка. "Тату на правой кисти – паутина, слабо заметная, короткие волосы, щетина, темно-синие спортивные штаны Umbro, черная легкая куртка и черная кофта с капюшонами – новая ориентировка с приметами на беглеца", – сказал собеседник агентства.
Также в понедельник управление обнародовало еще одну ориентировку на Корюкова* – он мог быть одет в белую кепку с надписью, черную куртку-плащевку до колена, толстовку светлого цвета, темно-синие штаны, кроссовки черного цвета. При себе он, возможно, имеет кухонный нож, подчеркивали в ведомстве.
До этого были сведения от ведомства о льняной куртке графитового цвета и темной кепке фигуранта, а в минувшее воскресенье сообщалось, что приметы беглецов – черный пуховик и белая шерстяная кофта, резиновые сапоги и спортивные кроссовки. При этом первые опознавательные образы сбежавших осужденных опубликовала антитеррористическая комиссия 2 сентября, которая упомянула, что сбежавшие заключенные были одеты в вещи темных цветов и "прикрывают лицо кепкой".
Ранее антитеррористическая комиссия Свердловской области подтвердила информацию о том, что 1 сентября двое 24-летних осужденных совершили побег из СИЗО-1 в столице Урала. Осуждены были беглецы, Иван Корюков* и Александр Черепанов*, за приготовление к террористическому акту. В ведомстве заявляли, что после происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ "Побег из места лишения свободы, совершенный группой".
Сведения о федеральном розыске появились в базе МВД РФ. Судя по карточке дела фигурантов, Центральный окружной военный суд вынес обвинительный приговор Черепанову и Корюкову 14 октября 2024 года.
ГУФСИН России по Свердловской области поясняло, что за любые сведения, которые помогли бы в их задержании, полагается денежное вознаграждение, а второй фигурант, возможно, скрывается на территории садоводческих товариществ под Екатеринбургом.
* Внесен в список террористов и экстремистов
