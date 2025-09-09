https://ria.ru/20250909/ural-2040713239.html
ГУФСИН опубликовало свежую ориентировку на сбежавшего из СИЗО на Урале
ГУФСИН опубликовало свежую ориентировку на сбежавшего из СИЗО на Урале
ГУФСИН опубликовало свежую ориентировку на сбежавшего из СИЗО на Урале
Пресс-служба ГУФСИН Свердловской области во вторник опубликовала свежую ориентировку на Ивана Корюкова*, сбежавшего 1 сентября из СИЗО в Екатеринбурге.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Пресс-служба ГУФСИН Свердловской области во вторник опубликовала свежую ориентировку на Ивана Корюкова*, сбежавшего 1 сентября из СИЗО в Екатеринбурге. В понедельник ведомство информировало, что ночью сотрудники свердловского ГУФСИН совместно с представителями ФСБ и МВД задержали одного из беглецов, Александра Черепанова*, сопротивления он не оказал, розыск Ивана Корюкова* продолжается. "Корюков* может быть одет в следующие вещи: черная спортивная куртка, синие спортивные штаны, черные кроссовки Nike, белая панама с черными надписями, имеется щетина (небритость)", – говорится в свежем сообщении главка ФСИН по региону. В пресс-службе управления уточнили РИА Новости, что появилась новая ориентировка. "Тату на правой кисти – паутина, слабо заметная, короткие волосы, щетина, темно-синие спортивные штаны Umbro, черная легкая куртка и черная кофта с капюшонами – новая ориентировка с приметами на беглеца", – сказал собеседник агентства.Также в понедельник управление обнародовало еще одну ориентировку на Корюкова* – он мог быть одет в белую кепку с надписью, черную куртку-плащевку до колена, толстовку светлого цвета, темно-синие штаны, кроссовки черного цвета. При себе он, возможно, имеет кухонный нож, подчеркивали в ведомстве. До этого были сведения от ведомства о льняной куртке графитового цвета и темной кепке фигуранта, а в минувшее воскресенье сообщалось, что приметы беглецов – черный пуховик и белая шерстяная кофта, резиновые сапоги и спортивные кроссовки. При этом первые опознавательные образы сбежавших осужденных опубликовала антитеррористическая комиссия 2 сентября, которая упомянула, что сбежавшие заключенные были одеты в вещи темных цветов и "прикрывают лицо кепкой". Ранее антитеррористическая комиссия Свердловской области подтвердила информацию о том, что 1 сентября двое 24-летних осужденных совершили побег из СИЗО-1 в столице Урала. Осуждены были беглецы, Иван Корюков* и Александр Черепанов*, за приготовление к террористическому акту. В ведомстве заявляли, что после происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ "Побег из места лишения свободы, совершенный группой". Сведения о федеральном розыске появились в базе МВД РФ. Судя по карточке дела фигурантов, Центральный окружной военный суд вынес обвинительный приговор Черепанову и Корюкову 14 октября 2024 года. ГУФСИН России по Свердловской области поясняло, что за любые сведения, которые помогли бы в их задержании, полагается денежное вознаграждение, а второй фигурант, возможно, скрывается на территории садоводческих товариществ под Екатеринбургом.* Внесен в список террористов и экстремистов
