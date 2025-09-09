https://ria.ru/20250909/ukraina-2040805458.html
На Украине готовятся к мобилизации женщин, сообщили российские силовики
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. На Украине полным ходом идет подготовка к мобилизации женщин, в бригадах ВСУ вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Численность личного состава ВСУ стремительно сокращается, потери в живой силе огромны, новых добровольцев нет, а качество принудительно мобилизованных оставляет желать лучшего. Именно поэтому на Украине уже давно полным ходом идут "прогрев" и подготовка к мобилизации женщин. В бригадах уже вводятся должности советников комбрига по вопросам гендерного равенства", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ на эту должность назначена выпускница военного института Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Дарья Мяшкур, которая за пять лет службы в ВСУ уже успела получить звание майора.
