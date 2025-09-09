Рейтинг@Mail.ru
На Украине готовятся к мобилизации женщин, сообщили российские силовики - РИА Новости, 09.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:35 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/ukraina-2040805458.html
На Украине готовятся к мобилизации женщин, сообщили российские силовики
На Украине готовятся к мобилизации женщин, сообщили российские силовики - РИА Новости, 09.09.2025
На Украине готовятся к мобилизации женщин, сообщили российские силовики
На Украине полным ходом идет подготовка к мобилизации женщин, в бригадах ВСУ вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства, сообщили... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T23:35:00+03:00
2025-09-09T23:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766226030_0:373:2978:2048_1920x0_80_0_0_2db0cce9e13d8c35d102c095ff93d4a0.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. На Украине полным ходом идет подготовка к мобилизации женщин, в бригадах ВСУ вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Численность личного состава ВСУ стремительно сокращается, потери в живой силе огромны, новых добровольцев нет, а качество принудительно мобилизованных оставляет желать лучшего. Именно поэтому на Украине уже давно полным ходом идут "прогрев" и подготовка к мобилизации женщин. В бригадах уже вводятся должности советников комбрига по вопросам гендерного равенства", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ на эту должность назначена выпускница военного института Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Дарья Мяшкур, которая за пять лет службы в ВСУ уже успела получить звание майора.
https://ria.ru/20250909/ukraina-2040805134.html
украина
россия
в мире, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
На Украине готовятся к мобилизации женщин, сообщили российские силовики

На Украине началась подготовка к мобилизации женщин

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащая Украинской армии
Военнослужащая Украинской армии - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащая Украинской армии . Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. На Украине полным ходом идет подготовка к мобилизации женщин, в бригадах ВСУ вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Численность личного состава ВСУ стремительно сокращается, потери в живой силе огромны, новых добровольцев нет, а качество принудительно мобилизованных оставляет желать лучшего. Именно поэтому на Украине уже давно полным ходом идут "прогрев" и подготовка к мобилизации женщин. В бригадах уже вводятся должности советников комбрига по вопросам гендерного равенства", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ на эту должность назначена выпускница военного института Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Дарья Мяшкур, которая за пять лет службы в ВСУ уже успела получить звание майора.
У Киева закончились деньги на выплаты военным, сообщили российские силовики
У Киева закончились деньги на выплаты военным, сообщили российские силовики
Вчера, 23:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
