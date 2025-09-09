Рейтинг@Mail.ru
У Киева закончились деньги на выплаты военным, сообщили российские силовики - РИА Новости, 09.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
23:33 09.09.2025
У Киева закончились деньги на выплаты военным, сообщили российские силовики
У Киева закончились деньги на выплаты военным, сообщили российские силовики
У Киева с середины года закончились средства на выплаты военнослужащим ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 09.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. У Киева с середины года закончились средства на выплаты военнослужащим ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что, по данным украинских СМИ, до конца этого года Киеву не хватает около 300 миллиардов гривен на продолжение боевых действий. "Деньги на покупку оружия и боеприпасов решено было брать из денежного довольствия военнослужащих ВСУ. Из-за этого с середины года средства на зарплату военным закончились", - сказал он. Принять изменения в военном бюджете Киеву, по его словам, необходимо до конца октября, "потому что с ноября денег на довольствие военнослужащим и иностранным наемникам ВСУ в бюджете не будет". Минобороны Украины сообщило во вторник об изменении порядка выплаты компенсаций в случае гибели военнослужащего на Украине, теперь денежная помощь родственникам погибшего будет выплачивать в течении 80 месяцев, а не 40 как ранее. В ведомстве отметили, что новые правила применяются к погибшим, чья смерть официально засвидетельствована начиная с 1 сентября. Ранее РИА Новости подсчитало, что Украина должна будет выплатить семьям погибших военных более 25,5 триллиона гривен (более 630 миллиардов долларов США), если власти признают число потерь ВСУ в 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести, обнародованных после взлома хакерами базы данных украинского Генштаба. Ранее экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявлял, что бюджете Украины нет денег на выплату компенсаций родственникам погибших украинских военных.
украина
россия
в мире, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
© Getty Images / LibkosУкраинский военнослужащий
© Getty Images / Libkos
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. У Киева с середины года закончились средства на выплаты военнослужащим ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства отметил, что, по данным украинских СМИ, до конца этого года Киеву не хватает около 300 миллиардов гривен на продолжение боевых действий.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
