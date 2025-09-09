https://ria.ru/20250909/ukraina-2040805134.html

У Киева закончились деньги на выплаты военным, сообщили российские силовики

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. У Киева с середины года закончились средства на выплаты военнослужащим ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что, по данным украинских СМИ, до конца этого года Киеву не хватает около 300 миллиардов гривен на продолжение боевых действий. "Деньги на покупку оружия и боеприпасов решено было брать из денежного довольствия военнослужащих ВСУ. Из-за этого с середины года средства на зарплату военным закончились", - сказал он. Принять изменения в военном бюджете Киеву, по его словам, необходимо до конца октября, "потому что с ноября денег на довольствие военнослужащим и иностранным наемникам ВСУ в бюджете не будет". Минобороны Украины сообщило во вторник об изменении порядка выплаты компенсаций в случае гибели военнослужащего на Украине, теперь денежная помощь родственникам погибшего будет выплачивать в течении 80 месяцев, а не 40 как ранее. В ведомстве отметили, что новые правила применяются к погибшим, чья смерть официально засвидетельствована начиная с 1 сентября. Ранее РИА Новости подсчитало, что Украина должна будет выплатить семьям погибших военных более 25,5 триллиона гривен (более 630 миллиардов долларов США), если власти признают число потерь ВСУ в 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести, обнародованных после взлома хакерами базы данных украинского Генштаба. Ранее экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявлял, что бюджете Украины нет денег на выплату компенсаций родственникам погибших украинских военных.

