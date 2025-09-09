Рейтинг@Mail.ru
Германия профинансирует производство дальнобойных БПЛА на Украине - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:58 09.09.2025 (обновлено: 18:11 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/ukraina-2040752850.html
Германия профинансирует производство дальнобойных БПЛА на Украине
Германия профинансирует производство дальнобойных БПЛА на Украине - РИА Новости, 09.09.2025
Германия профинансирует производство дальнобойных БПЛА на Украине
Германия запускает новую инициативу по поддержке дальних ударов ВСУ по территориям Российской Федерации и профинансирует производство дальнобойных БПЛА на... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T17:58:00+03:00
2025-09-09T18:11:00+03:00
германия
украина
украинский демократический альянс за реформы (удар)
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
ЛОНДОН, 9 сен - РИА Новости. Германия запускает новую инициативу по поддержке дальних ударов ВСУ по территориям Российской Федерации и профинансирует производство дальнобойных БПЛА на Украине на сумму 300 миллионов евро, заявил министр обороны Германии Борис Писториус."Германия инициирует новую инициативу по глубинным ударам и усилит поддержку закупки дальнобойных беспилотников совместно с украинской оборонной промышленностью. В рамках этой инициативы мы заключаем ряд контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму 300 миллионов евро", - сказал он в ходе пресс-конференции после заседания группы "Рамштайн" в Лондоне, которая транслировалась телеканалом Sky News.По его словам, контракты предусматривают поставку нескольких тысяч дальнобойных беспилотников различных типов украинского производства.Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия ведёт интенсивные переговоры с партнерами о финансировании дополнительных систем ПВО для Украины.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250909/ukraina-2040730648.html
https://ria.ru/20250909/ukraina-2040735386.html
германия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, украина, украинский демократический альянс за реформы (удар), вооруженные силы украины, в мире, россия, сергей лавров, борис писториус, нато
Германия, Украина, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сергей Лавров, Борис Писториус, НАТО
Германия профинансирует производство дальнобойных БПЛА на Украине

ФРГ выделит 300 млн евро на производство дальнобойных БПЛА на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 9 сен - РИА Новости. Германия запускает новую инициативу по поддержке дальних ударов ВСУ по территориям Российской Федерации и профинансирует производство дальнобойных БПЛА на Украине на сумму 300 миллионов евро, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
"Германия инициирует новую инициативу по глубинным ударам и усилит поддержку закупки дальнобойных беспилотников совместно с украинской оборонной промышленностью. В рамках этой инициативы мы заключаем ряд контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму 300 миллионов евро", - сказал он в ходе пресс-конференции после заседания группы "Рамштайн" в Лондоне, которая транслировалась телеканалом Sky News.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
"Кошелек" Зеленского вернулся на Украину, рассказал депутат
Вчера, 16:57
По его словам, контракты предусматривают поставку нескольких тысяч дальнобойных беспилотников различных типов украинского производства.
Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия ведёт интенсивные переговоры с партнерами о финансировании дополнительных систем ПВО для Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
"Ничего не сможет сделать". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине
Вчера, 17:10
 
Специальная военная операция на УкраинеГерманияУкраинаУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Вооруженные силы УкраиныВ миреРоссияСергей ЛавровБорис ПисториусНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала