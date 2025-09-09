https://ria.ru/20250909/ukraina-2040752850.html
Германия профинансирует производство дальнобойных БПЛА на Украине
Германия профинансирует производство дальнобойных БПЛА на Украине - РИА Новости, 09.09.2025
Германия профинансирует производство дальнобойных БПЛА на Украине
Германия запускает новую инициативу по поддержке дальних ударов ВСУ по территориям Российской Федерации и профинансирует производство дальнобойных БПЛА на... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T17:58:00+03:00
2025-09-09T17:58:00+03:00
2025-09-09T18:11:00+03:00
германия
украина
украинский демократический альянс за реформы (удар)
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
ЛОНДОН, 9 сен - РИА Новости. Германия запускает новую инициативу по поддержке дальних ударов ВСУ по территориям Российской Федерации и профинансирует производство дальнобойных БПЛА на Украине на сумму 300 миллионов евро, заявил министр обороны Германии Борис Писториус."Германия инициирует новую инициативу по глубинным ударам и усилит поддержку закупки дальнобойных беспилотников совместно с украинской оборонной промышленностью. В рамках этой инициативы мы заключаем ряд контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму 300 миллионов евро", - сказал он в ходе пресс-конференции после заседания группы "Рамштайн" в Лондоне, которая транслировалась телеканалом Sky News.По его словам, контракты предусматривают поставку нескольких тысяч дальнобойных беспилотников различных типов украинского производства.Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия ведёт интенсивные переговоры с партнерами о финансировании дополнительных систем ПВО для Украины.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250909/ukraina-2040730648.html
https://ria.ru/20250909/ukraina-2040735386.html
германия
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, украина, украинский демократический альянс за реформы (удар), вооруженные силы украины, в мире, россия, сергей лавров, борис писториус, нато
Германия, Украина, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сергей Лавров, Борис Писториус, НАТО
Германия профинансирует производство дальнобойных БПЛА на Украине
ФРГ выделит 300 млн евро на производство дальнобойных БПЛА на Украине