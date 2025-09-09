Германия профинансирует производство дальнобойных БПЛА на Украине

https://ria.ru/20250909/ukraina-2040752850.html

ЛОНДОН, 9 сен - РИА Новости. Германия запускает новую инициативу по поддержке дальних ударов ВСУ по территориям Российской Федерации и профинансирует производство дальнобойных БПЛА на Украине на сумму 300 миллионов евро, заявил министр обороны Германии Борис Писториус."Германия инициирует новую инициативу по глубинным ударам и усилит поддержку закупки дальнобойных беспилотников совместно с украинской оборонной промышленностью. В рамках этой инициативы мы заключаем ряд контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму 300 миллионов евро", - сказал он в ходе пресс-конференции после заседания группы "Рамштайн" в Лондоне, которая транслировалась телеканалом Sky News.По его словам, контракты предусматривают поставку нескольких тысяч дальнобойных беспилотников различных типов украинского производства.Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия ведёт интенсивные переговоры с партнерами о финансировании дополнительных систем ПВО для Украины.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

