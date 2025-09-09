https://ria.ru/20250909/ukraina-2040752153.html
СМИ: украинская молодежь массово увольняется и бежит из страны
СМИ: украинская молодежь массово увольняется и бежит из страны - РИА Новости, 09.09.2025
СМИ: украинская молодежь массово увольняется и бежит из страны
09.09.2025
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Украинская молодежь в возрасте 18-22 лет массово увольняется, чтобы покинуть страну, сообщает местное издание "Страна.ua"."С первого же дня обнародования постановления кабинета министров с разрешением покидать Украину молодежи мужского пола в возрасте 18-22 лет стал массово увольняться персонал этой категории. Особенно сильно утечку кадров ощутили в сфере обслуживания, где традиционно работает много молодежи", — говорится в публикации.Отмечается, что отток молодых сотрудников наблюдается в "Новой почте", где за десять дней уволились 170 человек. А из сети ресторанов !FEST ушли 20 процентов работников этой возрастной категории.Кабинет министров Украины 28 августа разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Текст соответствующего постановления был опубликован на сайте украинского правительства.Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране установлена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы.
СМИ: украинская молодежь массово увольняется и бежит из страны
