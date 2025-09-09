Рейтинг@Mail.ru
Постпред США при НАТО заявил о готовности Киева к заморозке линии фронта
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 09.09.2025 (обновлено: 17:25 09.09.2025)
Постпред США при НАТО заявил о готовности Киева к заморозке линии фронта
ВАШИНГТОН, 9 сен — РИА Новости. Украина готова пойти на прекращение боевых действий с Россией по текущей линии соприкосновения, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News."Они готовы заморозить линию фронта, если получат гарантии безопасности", — сказал он.По его убеждению, условием, которое позволит Киеву остановить конфликт, может стать система гарантий с присутствием европейских военных в качестве инструкторов или миротворцев. Дипломат допустил, что соглашение может включать защиту приходов РПЦ и русскоговорящего населения на Украине. Он также признал наличие препятствий для вступления страны в НАТО, заявив, однако, что время для этого "еще не пришло".Вместе с тем Уитакер продолжил настаивать на том, что для завершения конфликта необходимо оказывать давление на Москву.Гарантии безопасности для УкраиныВладимир Путин и Дональд Трамп 15 августа встретились на Аляске. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где они обсудили пути урегулирования украинского конфликта и выразили готовность работать над его разрешением.Три дня спустя президент США провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с Соединенными Штатами. В тот же день Трамп дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.Российский лидер, со своей стороны, говорил, что не исключает возможности встречи с Зеленским: если тот готов к ней, он может приехать в Москву. Однако глава киевского режима отверг это предложение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что в случае согласия Зеленский приехал бы для переговоров, а не для капитуляции.
ВАШИНГТОН, 9 сен — РИА Новости. Украина готова пойти на прекращение боевых действий с Россией по текущей линии соприкосновения, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News.
"Они готовы заморозить линию фронта, если получат гарантии безопасности", — сказал он.
По его убеждению, условием, которое позволит Киеву остановить конфликт, может стать система гарантий с присутствием европейских военных в качестве инструкторов или миротворцев. Дипломат допустил, что соглашение может включать защиту приходов РПЦ и русскоговорящего населения на Украине. Он также признал наличие препятствий для вступления страны в НАТО, заявив, однако, что время для этого "еще не пришло".

Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия никогда не была против присоединения Украины к Евросоюзу, при этом ее членство в НАТО абсолютно неприемлемо исходя из законных интересов Москвы в сфере безопасности.

Вместе с тем Уитакер продолжил настаивать на том, что для завершения конфликта необходимо оказывать давление на Москву.
Гарантии безопасности для Украины

Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа встретились на Аляске. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где они обсудили пути урегулирования украинского конфликта и выразили готовность работать над его разрешением.
Три дня спустя президент США провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с Соединенными Штатами. В тот же день Трамп дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.
Российский лидер, со своей стороны, говорил, что не исключает возможности встречи с Зеленским: если тот готов к ней, он может приехать в Москву. Однако глава киевского режима отверг это предложение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что в случае согласия Зеленский приехал бы для переговоров, а не для капитуляции.
