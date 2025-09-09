https://ria.ru/20250909/ukraina-2040713720.html

Постпред США при НАТО заявил о готовности Киева к заморозке линии фронта

Постпред США при НАТО заявил о готовности Киева к заморозке линии фронта - РИА Новости, 09.09.2025

Постпред США при НАТО заявил о готовности Киева к заморозке линии фронта

Украина готова пойти на прекращение боевых действий с Россией по текущей линии соприкосновения, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T16:22:00+03:00

2025-09-09T16:22:00+03:00

2025-09-09T17:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

нато

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013010426_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2e33fbe93a7cd29d4af219f270be3912.jpg

ВАШИНГТОН, 9 сен — РИА Новости. Украина готова пойти на прекращение боевых действий с Россией по текущей линии соприкосновения, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News."Они готовы заморозить линию фронта, если получат гарантии безопасности", — сказал он.По его убеждению, условием, которое позволит Киеву остановить конфликт, может стать система гарантий с присутствием европейских военных в качестве инструкторов или миротворцев. Дипломат допустил, что соглашение может включать защиту приходов РПЦ и русскоговорящего населения на Украине. Он также признал наличие препятствий для вступления страны в НАТО, заявив, однако, что время для этого "еще не пришло".Вместе с тем Уитакер продолжил настаивать на том, что для завершения конфликта необходимо оказывать давление на Москву.Гарантии безопасности для УкраиныВладимир Путин и Дональд Трамп 15 августа встретились на Аляске. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где они обсудили пути урегулирования украинского конфликта и выразили готовность работать над его разрешением.Три дня спустя президент США провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с Соединенными Штатами. В тот же день Трамп дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.Российский лидер, со своей стороны, говорил, что не исключает возможности встречи с Зеленским: если тот готов к ней, он может приехать в Москву. Однако глава киевского режима отверг это предложение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что в случае согласия Зеленский приехал бы для переговоров, а не для капитуляции.

https://ria.ru/20250909/zelenskiy-2040687460.html

https://ria.ru/20250907/nato-2040214705.html

https://ria.ru/20250909/plan-2040707277.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, нато, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, евросоюз, русская православная церковь, русский язык в мире