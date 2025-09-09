Военный эксперт рассказал, о чем глава офиса Зеленского соврал Рубио
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак нагло соврал госсекретарю США Марко Рубио о якобы ударе по зданию кабинета министров Украины в Киеве российской ракетой "Искандер", заявил РИА Новости директор института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев.
"Ермак нагло соврал Рубио. Из его уст прозвучала абсолютная ложь. Если бы это был действительно удар "Искандера", то там все бы сложилось до первого этажа. Во-первых, были бы более серьезные разрушения, во-вторых, принципиально нет никакого смысла бить по этому зданию, так как соответствующий командный пункт, центр боевого управления (центр принятия решений), если он где-то и находится в центре Киева, то глубоко под землей, но никак не на верхних этажах", - сказал Горбачев.
По его словам, в центре Киева находится множество видеокамер наружного наблюдения, поэтому показать истинную картину произошедшего можно пошагово с разных ракурсов и во всех подробностях.
"Киевский режим намеренно не говорит правду о причине пожара, чтобы продолжать использовать заезженную пластинку, где Россия якобы атакует и наносит удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре", - добавил Горбачев.
Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на неназванные источники в воскресенье сообщал о пожаре в здании кабинета министров в Киеве. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта.
