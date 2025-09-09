Военный эксперт рассказал, о чем глава офиса Зеленского соврал Рубио

https://ria.ru/20250909/ukraina-2040705495.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак нагло соврал госсекретарю США Марко Рубио о якобы ударе по зданию кабинета министров Украины в Киеве российской ракетой "Искандер", заявил РИА Новости директор института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев. Ранее Ермак в своем Telegram-канале сообщил, что провел телефонный разговор с Рубио, в котором рассказал, что Россия якобы впервые атаковала здание правительства Украины ракетой "Искандер". "Ермак нагло соврал Рубио. Из его уст прозвучала абсолютная ложь. Если бы это был действительно удар "Искандера", то там все бы сложилось до первого этажа. Во-первых, были бы более серьезные разрушения, во-вторых, принципиально нет никакого смысла бить по этому зданию, так как соответствующий командный пункт, центр боевого управления (центр принятия решений), если он где-то и находится в центре Киева, то глубоко под землей, но никак не на верхних этажах", - сказал Горбачев. По его словам, в центре Киева находится множество видеокамер наружного наблюдения, поэтому показать истинную картину произошедшего можно пошагово с разных ракурсов и во всех подробностях. "Киевский режим намеренно не говорит правду о причине пожара, чтобы продолжать использовать заезженную пластинку, где Россия якобы атакует и наносит удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре", - добавил Горбачев. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на неназванные источники в воскресенье сообщал о пожаре в здании кабинета министров в Киеве. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта.

