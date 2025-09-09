https://ria.ru/20250909/ukraina-2040704942.html
"Виновны в разрушении". В США признали неудобную правду об Украине
"Виновны в разрушении". В США признали неудобную правду об Украине - РИА Новости, 09.09.2025
"Виновны в разрушении". В США признали неудобную правду об Украине
В разрушении Украины виновны западные страны и Владимир Зеленский, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В разрушении Украины виновны западные страны и Владимир Зеленский, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X."Запад и Зеленский виновны в разрушении Украины и гибели сотен тысяч ее людей. <…> Продолжать игнорировать правду и позволять Киеву участвовать в конфликте, в котором он не может победить, ценой огромных потерь — это верх безнравственности", — написал он.По мнению эксперта, западные страны отвергали все возможности положить конец конфликту путем переговоров. Теперь же Украина расплачивается за это высокомерие и нежелание смириться с реальностью, резюмировал Дэвис.Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта и выразили готовность работать над его разрешением.Три дня спустя президент США провел в Вашингтоне переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США. В тот же день Трамп дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.Российский лидер, со своей стороны, говорил, что не исключает возможности встречи с Зеленским: если тот готов к ней, он может приехать в Москву. Однако глава киевского режима отверг это предложение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что в случае согласия Зеленский приехал бы для переговоров, а не для капитуляции.
"Виновны в разрушении". В США признали неудобную правду об Украине
