"Виновны в разрушении". В США признали неудобную правду об Украине
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:49 09.09.2025 (обновлено: 17:12 09.09.2025)
"Виновны в разрушении". В США признали неудобную правду об Украине
"Виновны в разрушении". В США признали неудобную правду об Украине - РИА Новости, 09.09.2025
"Виновны в разрушении". В США признали неудобную правду об Украине
В разрушении Украины виновны западные страны и Владимир Зеленский, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В разрушении Украины виновны западные страны и Владимир Зеленский, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X."Запад и Зеленский виновны в разрушении Украины и гибели сотен тысяч ее людей. &lt;…&gt; Продолжать игнорировать правду и позволять Киеву участвовать в конфликте, в котором он не может победить, ценой огромных потерь — это верх безнравственности", — написал он.По мнению эксперта, западные страны отвергали все возможности положить конец конфликту путем переговоров. Теперь же Украина расплачивается за это высокомерие и нежелание смириться с реальностью, резюмировал Дэвис.Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта и выразили готовность работать над его разрешением.Три дня спустя президент США провел в Вашингтоне переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США. В тот же день Трамп дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.Российский лидер, со своей стороны, говорил, что не исключает возможности встречи с Зеленским: если тот готов к ней, он может приехать в Москву. Однако глава киевского режима отверг это предложение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что в случае согласия Зеленский приехал бы для переговоров, а не для капитуляции.
"Виновны в разрушении". В США признали неудобную правду об Украине

Экс-подполковник армии США Дэвис: Запад виновен в разрушении Украины

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В разрушении Украины виновны западные страны и Владимир Зеленский, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Запад и Зеленский виновны в разрушении Украины и гибели сотен тысяч ее людей. <…> Продолжать игнорировать правду и позволять Киеву участвовать в конфликте, в котором он не может победить, ценой огромных потерь — это верх безнравственности", — написал он.
По мнению эксперта, западные страны отвергали все возможности положить конец конфликту путем переговоров. Теперь же Украина расплачивается за это высокомерие и нежелание смириться с реальностью, резюмировал Дэвис.
Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта и выразили готовность работать над его разрешением.
Три дня спустя президент США провел в Вашингтоне переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США. В тот же день Трамп дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.
Российский лидер, со своей стороны, говорил, что не исключает возможности встречи с Зеленским: если тот готов к ней, он может приехать в Москву. Однако глава киевского режима отверг это предложение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что в случае согласия Зеленский приехал бы для переговоров, а не для капитуляции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
"Царит хаос". Экс-премьер Украины выступил с предупреждением для Зеленского
Вчера, 14:56
 
