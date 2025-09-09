Рейтинг@Mail.ru
На Украине задержали пограничника, подозреваемого в убийстве мужчины - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/ukraina-2040681846.html
На Украине задержали пограничника, подозреваемого в убийстве мужчины
На Украине задержали пограничника, подозреваемого в убийстве мужчины - РИА Новости, 09.09.2025
На Украине задержали пограничника, подозреваемого в убийстве мужчины
Суд на Украине избрал меру пресечения в виде содержания под стражей пограничнику, подозреваемому в убийстве мужчины на границе с Молдавией, сообщила советник по РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T14:36:00+03:00
2025-09-09T14:36:00+03:00
в мире
украина
молдавия
одесская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/70/1441237020_0:287:3131:2048_1920x0_80_0_0_452b430600b606337c94b40cb0819f9d.jpg
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Суд на Украине избрал меру пресечения в виде содержания под стражей пограничнику, подозреваемому в убийстве мужчины на границе с Молдавией, сообщила советник по коммуникациям государственного бюро расследований Татьяна Сапьян. Украинское издание "Страна.ua" 2 сентября сообщило, что украинские пограничники застрелили мужчину, пытавшегося перелезть через ограждения на границе с Молдавией в Одесской области. Позже в госбюро расследований Украины сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. "Сейчас одному из пограничников сообщено о подозрении в превышении власти или служебных полномочий. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы", - приводит слова Сапьян агентство УНИАН. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
https://ria.ru/20250905/ukraina-2040000849.html
украина
молдавия
одесская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/70/1441237020_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_788068f9cec5601b899d19ce5c30e062.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, молдавия, одесская область
В мире, Украина, Молдавия, Одесская область
На Украине задержали пограничника, подозреваемого в убийстве мужчины

На Украине задержали пограничника, застрелившего мужчину на границе с Молдавией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Суд на Украине избрал меру пресечения в виде содержания под стражей пограничнику, подозреваемому в убийстве мужчины на границе с Молдавией, сообщила советник по коммуникациям государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.
Украинское издание "Страна.ua" 2 сентября сообщило, что украинские пограничники застрелили мужчину, пытавшегося перелезть через ограждения на границе с Молдавией в Одесской области. Позже в госбюро расследований Украины сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
"Сейчас одному из пограничников сообщено о подозрении в превышении власти или служебных полномочий. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы", - приводит слова Сапьян агентство УНИАН.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
На Украине задержали пограничников, переправлявших через границу уклонистов
5 сентября, 14:15
 
В миреУкраинаМолдавияОдесская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала