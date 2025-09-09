https://ria.ru/20250909/ukraina-2040681846.html
На Украине задержали пограничника, подозреваемого в убийстве мужчины
На Украине задержали пограничника, подозреваемого в убийстве мужчины - РИА Новости, 09.09.2025
На Украине задержали пограничника, подозреваемого в убийстве мужчины
Суд на Украине избрал меру пресечения в виде содержания под стражей пограничнику, подозреваемому в убийстве мужчины на границе с Молдавией, сообщила советник по
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Суд на Украине избрал меру пресечения в виде содержания под стражей пограничнику, подозреваемому в убийстве мужчины на границе с Молдавией, сообщила советник по коммуникациям государственного бюро расследований Татьяна Сапьян. Украинское издание "Страна.ua" 2 сентября сообщило, что украинские пограничники застрелили мужчину, пытавшегося перелезть через ограждения на границе с Молдавией в Одесской области. Позже в госбюро расследований Украины сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. "Сейчас одному из пограничников сообщено о подозрении в превышении власти или служебных полномочий. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы", - приводит слова Сапьян агентство УНИАН. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
украина
молдавия
одесская область
На Украине задержали пограничника, подозреваемого в убийстве мужчины
На Украине задержали пограничника, застрелившего мужчину на границе с Молдавией