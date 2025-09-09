https://ria.ru/20250909/ukraina-2040642288.html

На Украине увеличили сроки выплаты компенсаций при гибели военнослужащих

На Украине увеличили сроки выплаты компенсаций при гибели военнослужащих - РИА Новости, 09.09.2025

На Украине увеличили сроки выплаты компенсаций при гибели военнослужащих

09.09.2025

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Порядок выплаты компенсаций в случае гибели военнослужащего на Украине изменен, теперь денежная помощь родственникам погибшего будет выплачивать в течении 80 месяцев, а не 40 как ранее, сообщили в украинском министерстве обороны. "Общий размер единовременной денежной помощи остается без изменений и составляет 15 миллионов гривен (более 360 тысяч долларов – ред.). Выплата 1/5 части от общего размера -3 миллиона гривен (72,5 тысячb долларов – ред.) - будет осуществляться немедленно. Выплата 4/5 от суммы пособия - 12 миллионов гривен (около 290 тысяч долларов – ред.) - будет проводиться поэтапно в течение 80 месяцев по фиксированному графику", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны. В ведомстве отметили, что новые правила применяются к погибшим, чья смерть официально засвидетельствована начиная с 1 сентября. Согласно данным из открытых источников, до этого денежная помощь в случае гибели военнослужащего выплачивалась в течение 40 месяцев. Ранее РИА Новости подсчитало, что Украина должна будет выплатить семьям погибших военных более 25,5 триллиона гривен (более 630 миллиардов долларов США), если власти признают число потерь ВСУ в 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести, обнародованных после взлома хакерами базы данных украинского Генштаба. Ранее экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявлял, что бюджете Украины нет денег на выплату компенсаций родственникам погибших украинских военных.

