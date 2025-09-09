Рейтинг@Mail.ru
На Украине увеличили сроки выплаты компенсаций при гибели военнослужащих - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/ukraina-2040642288.html
На Украине увеличили сроки выплаты компенсаций при гибели военнослужащих
На Украине увеличили сроки выплаты компенсаций при гибели военнослужащих - РИА Новости, 09.09.2025
На Украине увеличили сроки выплаты компенсаций при гибели военнослужащих
Порядок выплаты компенсаций в случае гибели военнослужащего на Украине изменен, теперь денежная помощь родственникам погибшего будет выплачивать в течении 80... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T12:22:00+03:00
2025-09-09T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
виктор медведчук
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452279_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_8c81620c04bd5d522169a3f96d0e3082.jpg
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Порядок выплаты компенсаций в случае гибели военнослужащего на Украине изменен, теперь денежная помощь родственникам погибшего будет выплачивать в течении 80 месяцев, а не 40 как ранее, сообщили в украинском министерстве обороны. "Общий размер единовременной денежной помощи остается без изменений и составляет 15 миллионов гривен (более 360 тысяч долларов – ред.). Выплата 1/5 части от общего размера -3 миллиона гривен (72,5 тысячb долларов – ред.) - будет осуществляться немедленно. Выплата 4/5 от суммы пособия - 12 миллионов гривен (около 290 тысяч долларов – ред.) - будет проводиться поэтапно в течение 80 месяцев по фиксированному графику", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны. В ведомстве отметили, что новые правила применяются к погибшим, чья смерть официально засвидетельствована начиная с 1 сентября. Согласно данным из открытых источников, до этого денежная помощь в случае гибели военнослужащего выплачивалась в течение 40 месяцев. Ранее РИА Новости подсчитало, что Украина должна будет выплатить семьям погибших военных более 25,5 триллиона гривен (более 630 миллиардов долларов США), если власти признают число потерь ВСУ в 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести, обнародованных после взлома хакерами базы данных украинского Генштаба. Ранее экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявлял, что бюджете Украины нет денег на выплату компенсаций родственникам погибших украинских военных.
https://ria.ru/20250908/ukraina-2040421590.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452279_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7eec6209bcd0f82ecd6092e5b0165505.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, виктор медведчук, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Виктор Медведчук, Вооруженные силы Украины
На Украине увеличили сроки выплаты компенсаций при гибели военнослужащих

На Украине вдвое увеличили сроки выплаты компенсаций при гибели военнослужащих

© AP Photo / Emilio MorenattiМогилы погибших украинских военных в Николаевской области
Могилы погибших украинских военных в Николаевской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
Могилы погибших украинских военных в Николаевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Порядок выплаты компенсаций в случае гибели военнослужащего на Украине изменен, теперь денежная помощь родственникам погибшего будет выплачивать в течении 80 месяцев, а не 40 как ранее, сообщили в украинском министерстве обороны.
"Общий размер единовременной денежной помощи остается без изменений и составляет 15 миллионов гривен (более 360 тысяч долларов – ред.). Выплата 1/5 части от общего размера -3 миллиона гривен (72,5 тысячb долларов – ред.) - будет осуществляться немедленно. Выплата 4/5 от суммы пособия - 12 миллионов гривен (около 290 тысяч долларов – ред.) - будет проводиться поэтапно в течение 80 месяцев по фиксированному графику", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.
В ведомстве отметили, что новые правила применяются к погибшим, чья смерть официально засвидетельствована начиная с 1 сентября.
Согласно данным из открытых источников, до этого денежная помощь в случае гибели военнослужащего выплачивалась в течение 40 месяцев.
Ранее РИА Новости подсчитало, что Украина должна будет выплатить семьям погибших военных более 25,5 триллиона гривен (более 630 миллиардов долларов США), если власти признают число потерь ВСУ в 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести, обнародованных после взлома хакерами базы данных украинского Генштаба.
Ранее экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявлял, что бюджете Украины нет денег на выплату компенсаций родственникам погибших украинских военных.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
На Украине насчитали 160 тысяч военных пенсионеров призывного возраста
8 сентября, 13:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВиктор МедведчукВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала