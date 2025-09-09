https://ria.ru/20250909/ukraina-2040633587.html

Украине придется увеличить расходы на оборону до конца года, пишут СМИ

Украине придется увеличить расходы на оборону до конца года, пишут СМИ - РИА Новости, 09.09.2025

Украине придется увеличить расходы на оборону до конца года, пишут СМИ

Украине не хватает денег на оборону, и она вынуждена будет увеличить расходы еще на 300 миллиардов гривен (7,3 миллиарда долларов) до конца года, сообщило... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T11:51:00+03:00

2025-09-09T11:51:00+03:00

2025-09-09T14:46:00+03:00

в мире

украина

россия

алексей гончаренко

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Украине не хватает денег на оборону, и она вынуждена будет увеличить расходы еще на 300 миллиардов гривен (7,3 миллиарда долларов) до конца года, сообщило украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники. Депутат Рады Алексей Гончаренко* 31 июля сообщил, что украинский парламент поддержал увеличение военных расходов на этот год на 412 миллиардов гривен (почти 10 миллиардов долларов). В этот же день Владимир Зеленский подписал принятый закон. Менее чем через месяц, Рада проголосовала за увеличение расходов еще на 40 миллиардов гривен (около 970 миллионов долларов). "В Министерстве обороны подсчитали, что до конца 2025 года им не будет хватать еще 417 миллиардов гривен (более 10 миллиардов долларов – ред.). Однако после "продуктивного обсуждения" этой суммы внутри правительства ее удалось "сбить" до 280 миллиардов (6,77 миллиарда долларов – ред.). Учитывая потребности и других оборонных ведомств, оборонные расходы до конца года необходимо увеличить на примерно 300 миллиардов гривен", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Экономической правды". По информации издания, принять изменения в бюджет нужно до конца октября. "Экономическая правда" пишет, что на увеличение расходов частично повлияло увеличение выплат денежного пособия, в частности единоразовой помощи в случае гибели военнослужащего. "В последние месяцы Украина вернула много тел павших защитников в рамках обменов с россиянами. В таких обменах за раз могли возвращаться сотни, а иногда даже тысячи тел. Это означает, что правительство одномоментно устанавливало факт гибели сотен защитников… Это могло увеличить расходы на такие выплаты сверх показателей, предусмотренных в бюджете", - отмечает "Экономическая правда".* Внесен в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250909/ukraina-2040609794.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, алексей гончаренко, владимир зеленский