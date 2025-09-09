Рейтинг@Mail.ru
Украине придется увеличить расходы на оборону до конца года, пишут СМИ
11:51 09.09.2025 (обновлено: 14:46 09.09.2025)
Украине придется увеличить расходы на оборону до конца года, пишут СМИ
Украине придется увеличить расходы на оборону до конца года, пишут СМИ - РИА Новости, 09.09.2025
Украине придется увеличить расходы на оборону до конца года, пишут СМИ
Украине не хватает денег на оборону, и она вынуждена будет увеличить расходы еще на 300 миллиардов гривен (7,3 миллиарда долларов) до конца года, сообщило... РИА Новости, 09.09.2025
в мире
украина
россия
алексей гончаренко
владимир зеленский
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Украине не хватает денег на оборону, и она вынуждена будет увеличить расходы еще на 300 миллиардов гривен (7,3 миллиарда долларов) до конца года, сообщило украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники. Депутат Рады Алексей Гончаренко* 31 июля сообщил, что украинский парламент поддержал увеличение военных расходов на этот год на 412 миллиардов гривен (почти 10 миллиардов долларов). В этот же день Владимир Зеленский подписал принятый закон. Менее чем через месяц, Рада проголосовала за увеличение расходов еще на 40 миллиардов гривен (около 970 миллионов долларов). "В Министерстве обороны подсчитали, что до конца 2025 года им не будет хватать еще 417 миллиардов гривен (более 10 миллиардов долларов – ред.). Однако после "продуктивного обсуждения" этой суммы внутри правительства ее удалось "сбить" до 280 миллиардов (6,77 миллиарда долларов – ред.). Учитывая потребности и других оборонных ведомств, оборонные расходы до конца года необходимо увеличить на примерно 300 миллиардов гривен", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Экономической правды". По информации издания, принять изменения в бюджет нужно до конца октября. "Экономическая правда" пишет, что на увеличение расходов частично повлияло увеличение выплат денежного пособия, в частности единоразовой помощи в случае гибели военнослужащего. "В последние месяцы Украина вернула много тел павших защитников в рамках обменов с россиянами. В таких обменах за раз могли возвращаться сотни, а иногда даже тысячи тел. Это означает, что правительство одномоментно устанавливало факт гибели сотен защитников… Это могло увеличить расходы на такие выплаты сверх показателей, предусмотренных в бюджете", - отмечает "Экономическая правда".* Внесен в перечень террористов и экстремистов
украина
россия
в мире, украина, россия, алексей гончаренко, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский
Украине придется увеличить расходы на оборону до конца года, пишут СМИ

Украине нужно увеличить расходы на оборону еще на $7,3 млрд до конца года

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Украине не хватает денег на оборону, и она вынуждена будет увеличить расходы еще на 300 миллиардов гривен (7,3 миллиарда долларов) до конца года, сообщило украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники.
Депутат Рады Алексей Гончаренко* 31 июля сообщил, что украинский парламент поддержал увеличение военных расходов на этот год на 412 миллиардов гривен (почти 10 миллиардов долларов). В этот же день Владимир Зеленский подписал принятый закон. Менее чем через месяц, Рада проголосовала за увеличение расходов еще на 40 миллиардов гривен (около 970 миллионов долларов).
"В Министерстве обороны подсчитали, что до конца 2025 года им не будет хватать еще 417 миллиардов гривен (более 10 миллиардов долларов – ред.). Однако после "продуктивного обсуждения" этой суммы внутри правительства ее удалось "сбить" до 280 миллиардов (6,77 миллиарда долларов – ред.). Учитывая потребности и других оборонных ведомств, оборонные расходы до конца года необходимо увеличить на примерно 300 миллиардов гривен", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Экономической правды".
По информации издания, принять изменения в бюджет нужно до конца октября. "Экономическая правда" пишет, что на увеличение расходов частично повлияло увеличение выплат денежного пособия, в частности единоразовой помощи в случае гибели военнослужащего.
"В последние месяцы Украина вернула много тел павших защитников в рамках обменов с россиянами. В таких обменах за раз могли возвращаться сотни, а иногда даже тысячи тел. Это означает, что правительство одномоментно устанавливало факт гибели сотен защитников… Это могло увеличить расходы на такие выплаты сверх показателей, предусмотренных в бюджете", - отмечает "Экономическая правда".
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
В миреУкраинаРоссияАлексей ГончаренкоВладимир Зеленский
 
 
