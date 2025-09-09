Рейтинг@Mail.ru
В ЕП призвали Киев отменить запреты на зарубежные поездки депутатов
10:31 09.09.2025 (обновлено: 14:41 09.09.2025)
В ЕП призвали Киев отменить запреты на зарубежные поездки депутатов
В ЕП призвали Киев отменить запреты на зарубежные поездки депутатов - РИА Новости, 09.09.2025
В ЕП призвали Киев отменить запреты на зарубежные поездки депутатов
Украинские власти для вступления в Евросоюз должны отменить запреты на зарубежные поездки депутатов, заявил спецдокладчик Европарламента по Украине на пленарной РИА Новости, 09.09.2025
в мире
украина
европарламент
евросоюз
киев
БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Украинские власти для вступления в Евросоюз должны отменить запреты на зарубежные поездки депутатов, заявил спецдокладчик Европарламента по Украине на пленарной сессии ведомства Майкл Галер."Мы просим (власти Украины в рамках процесса присоединения к ЕС - ред.) отменить запреты на поездки (за границу - ред.) депутатов", - сказал он.
украина
киев
в мире, украина, европарламент, евросоюз, киев
В мире, Украина, Европарламент, Евросоюз, Киев
В ЕП призвали Киев отменить запреты на зарубежные поездки депутатов

Галер: Украина для вступления в ЕС должна разрешить зарубежные поездки депутатам

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Украинские власти для вступления в Евросоюз должны отменить запреты на зарубежные поездки депутатов, заявил спецдокладчик Европарламента по Украине на пленарной сессии ведомства Майкл Галер.
"Мы просим (власти Украины в рамках процесса присоединения к ЕС - ред.) отменить запреты на поездки (за границу - ред.) депутатов", - сказал он.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Европарламенте назвали условие вступления Украины в ЕС
В миреУкраинаЕвропарламентЕвросоюзКиев
 
 
