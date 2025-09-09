https://ria.ru/20250909/ukraina-2040612190.html
В ЕП призвали Киев отменить запреты на зарубежные поездки депутатов
В ЕП призвали Киев отменить запреты на зарубежные поездки депутатов
2025-09-09T10:31:00+03:00
2025-09-09T10:31:00+03:00
2025-09-09T14:41:00+03:00
в мире
украина
европарламент
евросоюз
киев
БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Украинские власти для вступления в Евросоюз должны отменить запреты на зарубежные поездки депутатов, заявил спецдокладчик Европарламента по Украине на пленарной сессии ведомства Майкл Галер."Мы просим (власти Украины в рамках процесса присоединения к ЕС - ред.) отменить запреты на поездки (за границу - ред.) депутатов", - сказал он.
украина
киев
