В ЕП призвали Киев отменить запреты на зарубежные поездки депутатов

БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Украинские власти для вступления в Евросоюз должны отменить запреты на зарубежные поездки депутатов, заявил спецдокладчик Европарламента по Украине на пленарной сессии ведомства Майкл Галер."Мы просим (власти Украины в рамках процесса присоединения к ЕС - ред.) отменить запреты на поездки (за границу - ред.) депутатов", - сказал он.

