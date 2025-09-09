https://ria.ru/20250909/ukraina-2040609794.html
В Европарламенте назвали условие вступления Украины в ЕС
В Европарламенте назвали условие вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 09.09.2025
В Европарламенте назвали условие вступления Украины в ЕС
Власти Украины должны отменить санкции против политических оппонентов в рамках процесса вступления в ЕС, заявил спецдокладчик Европарламента по Украине Майкл... РИА Новости, 09.09.2025
БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Власти Украины должны отменить санкции против политических оппонентов в рамках процесса вступления в ЕС, заявил спецдокладчик Европарламента по Украине Майкл Галер на пленарной сессии."Мы призываем (Киева в рамках процесса вступления в ЕС - ред.) к прекращению политических процессов и санкций против оппозиционеров, чтобы гарантировать плюрализм и политический диалог между группами в Раде", - сказал он.
В Европарламенте назвали условие вступления Украины в ЕС
ЕП: для вступления в ЕС Украина должна отменить санкции против оппонентов