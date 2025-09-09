https://ria.ru/20250909/ukraina-2040595578.html

В Лондоне пройдет заседание контактной группы по военной помощи Украине

В Лондоне пройдет заседание контактной группы по военной помощи Украине - РИА Новости, 09.09.2025

В Лондоне пройдет заседание контактной группы по военной помощи Украине

Очередное заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн" состоится в Лондоне 9 сентября. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T09:20:00+03:00

2025-09-09T09:20:00+03:00

2025-09-09T09:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

лондон

джон хили

марк рютте

денис шмыгаль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149628/22/1496282254_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_875d33bb2d4bc8393542736b5eb831fa.jpg

ЛОНДОН, 9 сен - РИА Новости. Очередное заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн" состоится в Лондоне 9 сентября. Ранее украинские СМИ сообщали, что заседание пройдет в смешанном формате. По информации пресс-службы НАТО, генеральный секретарь альянса Марк Рютте отправится в Великобританию для участия во встрече. Кроме того, он проведет ряд двусторонних встреч. Прошлое заседания группы состоялось в июле в онлайн-формате. В начале сентября британский министр обороны Джон Хили посетил Киев. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ходе встречи стороны намерены обсудить совместные оборонные проекты и скоординировать основные вопросы следующего заседания контактной группы "Рамштайн". В ходе визита Хили заявил, что Великобритания направила более 1 миллиарда фунтов стерлингов (более 1,3 миллиарда долларов), полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов, на военную помощь Украине. Как отмечается в пресс-релизе британского министерства обороны, эта сумма позволила обеспечить поставку Киеву сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и сотен ракет противовоздушной обороны. Лондон также направляет Украине запчасти и осуществляет техническое обслуживание поставленной техники. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250903/koalitsiya-2039192817.html

https://ria.ru/20250905/ukraina-2039790296.html

украина

россия

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, лондон, джон хили, марк рютте, денис шмыгаль, нато