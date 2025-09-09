Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне пройдет заседание контактной группы по военной помощи Украине - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:20 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/ukraina-2040595578.html
В Лондоне пройдет заседание контактной группы по военной помощи Украине
В Лондоне пройдет заседание контактной группы по военной помощи Украине - РИА Новости, 09.09.2025
В Лондоне пройдет заседание контактной группы по военной помощи Украине
Очередное заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн" состоится в Лондоне 9 сентября. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T09:20:00+03:00
2025-09-09T09:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
лондон
джон хили
марк рютте
денис шмыгаль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149628/22/1496282254_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_875d33bb2d4bc8393542736b5eb831fa.jpg
ЛОНДОН, 9 сен - РИА Новости. Очередное заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн" состоится в Лондоне 9 сентября. Ранее украинские СМИ сообщали, что заседание пройдет в смешанном формате. По информации пресс-службы НАТО, генеральный секретарь альянса Марк Рютте отправится в Великобританию для участия во встрече. Кроме того, он проведет ряд двусторонних встреч. Прошлое заседания группы состоялось в июле в онлайн-формате. В начале сентября британский министр обороны Джон Хили посетил Киев. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ходе встречи стороны намерены обсудить совместные оборонные проекты и скоординировать основные вопросы следующего заседания контактной группы "Рамштайн". В ходе визита Хили заявил, что Великобритания направила более 1 миллиарда фунтов стерлингов (более 1,3 миллиарда долларов), полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов, на военную помощь Украине. Как отмечается в пресс-релизе британского министерства обороны, эта сумма позволила обеспечить поставку Киеву сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и сотен ракет противовоздушной обороны. Лондон также направляет Украине запчасти и осуществляет техническое обслуживание поставленной техники. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250903/koalitsiya-2039192817.html
https://ria.ru/20250905/ukraina-2039790296.html
украина
россия
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149628/22/1496282254_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0cb2a5675ab462e1dd389531230c7a2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, лондон, джон хили, марк рютте, денис шмыгаль, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Лондон, Джон Хили, Марк Рютте, Денис Шмыгаль, НАТО
В Лондоне пройдет заседание контактной группы по военной помощи Украине

Контактная группа "Рамштайн" обсудит военную помощь Украине в Лондоне 9 сентября

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 9 сен - РИА Новости. Очередное заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн" состоится в Лондоне 9 сентября.
Ранее украинские СМИ сообщали, что заседание пройдет в смешанном формате. По информации пресс-службы НАТО, генеральный секретарь альянса Марк Рютте отправится в Великобританию для участия во встрече. Кроме того, он проведет ряд двусторонних встреч.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Ни тушкой, ни чучелком: "коалиция желающих" столкнулась с нежелающими
3 сентября, 08:00
Прошлое заседания группы состоялось в июле в онлайн-формате.
В начале сентября британский министр обороны Джон Хили посетил Киев. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ходе встречи стороны намерены обсудить совместные оборонные проекты и скоординировать основные вопросы следующего заседания контактной группы "Рамштайн". В ходе визита Хили заявил, что Великобритания направила более 1 миллиарда фунтов стерлингов (более 1,3 миллиарда долларов), полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов, на военную помощь Украине.
Как отмечается в пресс-релизе британского министерства обороны, эта сумма позволила обеспечить поставку Киеву сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и сотен ракет противовоздушной обороны. Лондон также направляет Украине запчасти и осуществляет техническое обслуживание поставленной техники.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Прорыв в Париже: Украине лучше быть маленькой, а территории отдать России
5 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЛондонДжон ХилиМарк РюттеДенис ШмыгальНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала