В Лондоне пройдет заседание контактной группы по военной помощи Украине
Контактная группа "Рамштайн" обсудит военную помощь Украине в Лондоне 9 сентября
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 9 сен - РИА Новости. Очередное заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн" состоится в Лондоне 9 сентября.
Ранее украинские СМИ сообщали, что заседание пройдет в смешанном формате. По информации пресс-службы НАТО, генеральный секретарь альянса Марк Рютте отправится в Великобританию для участия во встрече. Кроме того, он проведет ряд двусторонних встреч.
Прошлое заседания группы состоялось в июле в онлайн-формате.
В начале сентября британский министр обороны Джон Хили посетил Киев. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ходе встречи стороны намерены обсудить совместные оборонные проекты и скоординировать основные вопросы следующего заседания контактной группы "Рамштайн". В ходе визита Хили заявил, что Великобритания направила более 1 миллиарда фунтов стерлингов (более 1,3 миллиарда долларов), полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов, на военную помощь Украине.
Как отмечается в пресс-релизе британского министерства обороны, эта сумма позволила обеспечить поставку Киеву сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и сотен ракет противовоздушной обороны. Лондон также направляет Украине запчасти и осуществляет техническое обслуживание поставленной техники.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.