Украина может столкнуться с нехваткой средств ПВО, пишет Financial Times - РИА Новости, 09.09.2025
08:43 09.09.2025
Украина может столкнуться с нехваткой средств ПВО, пишет Financial Times
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Украина может столкнуться с нехваткой средств ПВО после того, как пересмотр Пентагоном военной помощи привел к замедлению поставок Киеву, пишет издание Financial Times со ссылкой на западных и украинских чиновников. "Украина рискует столкнуться с нехваткой средств ПВО после того, как Пентагон провел пересмотр военной помощи, что привело к замедлению поставок", - говорится в статье. Издание также указывает, что прочие ракеты, закупаемые Киевом напрямую у украинских производителей в рамках отдельной государственной инициативы, производятся партиями, что приводит к возникновению пауз между поставками. Поставки же систем ПВО и боеприпасов из запасов ЕС вместе с закупаемыми Европой у США средствами противовоздушной обороны только начались, причем частично. При этом источник в Белом доме заявил изданию, что Пентагон продолжает "поддерживать потребности Украины, в том числе в противовоздушной обороне", однако государствам Европы "также следует сделать шаг вперед", в частности - перестать покупать российскую нефть. В то же время издание подчеркивает, что замедление поставок оружия в США Киеву последовало за меморандумом, составленным в начале июня руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби. Ранее в июле издание Politico сообщало, что США приостановили поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину на фоне истощения собственных запасов - решение было принято непосредственно Колби. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украина может столкнуться с нехваткой средств ПВО, пишет Financial Times

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Украина может столкнуться с нехваткой средств ПВО после того, как пересмотр Пентагоном военной помощи привел к замедлению поставок Киеву, пишет издание Financial Times со ссылкой на западных и украинских чиновников.
"Украина рискует столкнуться с нехваткой средств ПВО после того, как Пентагон провел пересмотр военной помощи, что привело к замедлению поставок", - говорится в статье.
Издание также указывает, что прочие ракеты, закупаемые Киевом напрямую у украинских производителей в рамках отдельной государственной инициативы, производятся партиями, что приводит к возникновению пауз между поставками. Поставки же систем ПВО и боеприпасов из запасов ЕС вместе с закупаемыми Европой у США средствами противовоздушной обороны только начались, причем частично.
При этом источник в Белом доме заявил изданию, что Пентагон продолжает "поддерживать потребности Украины, в том числе в противовоздушной обороне", однако государствам Европы "также следует сделать шаг вперед", в частности - перестать покупать российскую нефть.
В то же время издание подчеркивает, что замедление поставок оружия в США Киеву последовало за меморандумом, составленным в начале июня руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби.
Ранее в июле издание Politico сообщало, что США приостановили поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину на фоне истощения собственных запасов - решение было принято непосредственно Колби.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
