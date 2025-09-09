https://ria.ru/20250909/ukraina-2040590847.html

Украина может столкнуться с нехваткой средств ПВО, пишет Financial Times

Украина может столкнуться с нехваткой средств ПВО, пишет Financial Times - РИА Новости, 09.09.2025

Украина может столкнуться с нехваткой средств ПВО, пишет Financial Times

Украина может столкнуться с нехваткой средств ПВО после того, как пересмотр Пентагоном военной помощи привел к замедлению поставок Киеву, пишет издание... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T08:43:00+03:00

2025-09-09T08:43:00+03:00

2025-09-09T08:43:00+03:00

в мире

украина

киев

сша

сергей лавров

министерство обороны сша

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/35/1559193556_0:105:1733:1080_1920x0_80_0_0_53031010c0bb5214a72680d02c5187c1.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Украина может столкнуться с нехваткой средств ПВО после того, как пересмотр Пентагоном военной помощи привел к замедлению поставок Киеву, пишет издание Financial Times со ссылкой на западных и украинских чиновников. "Украина рискует столкнуться с нехваткой средств ПВО после того, как Пентагон провел пересмотр военной помощи, что привело к замедлению поставок", - говорится в статье. Издание также указывает, что прочие ракеты, закупаемые Киевом напрямую у украинских производителей в рамках отдельной государственной инициативы, производятся партиями, что приводит к возникновению пауз между поставками. Поставки же систем ПВО и боеприпасов из запасов ЕС вместе с закупаемыми Европой у США средствами противовоздушной обороны только начались, причем частично. При этом источник в Белом доме заявил изданию, что Пентагон продолжает "поддерживать потребности Украины, в том числе в противовоздушной обороне", однако государствам Европы "также следует сделать шаг вперед", в частности - перестать покупать российскую нефть. В то же время издание подчеркивает, что замедление поставок оружия в США Киеву последовало за меморандумом, составленным в начале июня руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби. Ранее в июле издание Politico сообщало, что США приостановили поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину на фоне истощения собственных запасов - решение было принято непосредственно Колби. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250908/germaniya-2040415863.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сша, сергей лавров, министерство обороны сша, евросоюз