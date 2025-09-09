Участие ЕС в конфликте на Украине вызовет третью мировую, заявил аналитик
Политолог Юджель заявил, что Запад не решится на участие в конфликте на Украине
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 9 сен – РИА Новости. Вмешательство Европы в украинский конфликт стало бы прямым шагом к третьей мировой войне, и западные лидеры не решатся на это, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель.
Ранее в Париже прошла встреча так называемой "коалиции желающих" под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам встречи французский лидер сообщил, что 26 стран договорились разместить на Украине силы сдерживания после возможного прекращения огня.
"Откровенно говоря, сегодня вероятность прямого военного столкновения Европы с Россией крайне мала. Особенно учитывая курс администрации Дональда Трампа в США, Европа уже не в состоянии самостоятельно предпринять подобные шаги. Кроме того, Украина не является членом НАТО, а значит, не обладает соответствующими гарантиями безопасности", – отметил аналитик.
По словам Юджеля, для Европы вмешательство в конфликт на Украине означало бы игнорирование собственной безопасности.
"В западных обществах отсутствует прямая поддержка войны с Россией. Ни одно правительство не сможет вести столь масштабный конфликт без опоры на общественное мнение. Война же против ядерной державы неизбежно привела бы к третьей мировой. Я не считаю, что западные страны или их лидеры пойдут на такой шаг. Тем более, что западные нарративы не находят поддержки ни на Глобальном Юге, ни в других регионах мира. Впервые Запад оказался в столь глубокой изоляции", – подчеркнул эксперт.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что войска НАТО станут законными целями для российской армии, если появятся на Украине.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.