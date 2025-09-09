Рейтинг@Mail.ru
"Нет шансов на выживание": в США раскрыли, что произошло на Украине - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:15 09.09.2025 (обновлено: 00:31 10.09.2025)
https://ria.ru/20250909/ukraina-2040574952.html
"Нет шансов на выживание": в США раскрыли, что произошло на Украине
"Нет шансов на выживание": в США раскрыли, что произошло на Украине - РИА Новости, 10.09.2025
"Нет шансов на выживание": в США раскрыли, что произошло на Украине
Запад и Киев полностью оторваны от реальности, поэтому Украина проигрывает в конфликте, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-09T04:15:00+03:00
2025-09-10T00:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
сша
дэниел дэвис
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040480332_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c88636907f77c500a2110542846678c1.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Запад и Киев полностью оторваны от реальности, поэтому Украина проигрывает в конфликте, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.“Нет логически обоснованных шансов на выживание украинского государства. Именно такое положение дел сложилось на текущий момент, поскольку мы, особенно Соединенные Штаты, европейские лидеры и Владимир Зеленский, &lt;…&gt; полностью оторваны от реальности. Мы абсолютно потеряли моральные ориентиры и не замечаем разрушения на Украине”, — сказал он.Чтобы прекратить это, считает Дэвис, необходимо, чтобы в Киеве и на Западе осознали бесперспективность дальнейшей борьбы с Россией.По данным Минобороны, всего за сутки потери ВСУ превысили 1340 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился двух танков, 13 боевых бронированных машин, самоходной артиллерийской установки, 13 артиллерийских орудий, 12 станций радиоэлектронной борьбы и 14 складов боеприпасов и материальных средств.
https://ria.ru/20250905/pravda-2039930464.html
https://ria.ru/20250905/zelenskiy-2039718851.html
киев
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040480332_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e2caa4b783855a89dd4cf0efc276bcdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, сша, дэниел дэвис, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, США, Дэниел Дэвис, Владимир Зеленский
"Нет шансов на выживание": в США раскрыли, что произошло на Украине

Дэниел Дэвис: Украина проигрывает, так как ее власти оторваны от реальности

© Getty Images / AnadoluУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Getty Images / Anadolu
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Запад и Киев полностью оторваны от реальности, поэтому Украина проигрывает в конфликте, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.
“Нет логически обоснованных шансов на выживание украинского государства. Именно такое положение дел сложилось на текущий момент, поскольку мы, особенно Соединенные Штаты, европейские лидеры и Владимир Зеленский, <…> полностью оторваны от реальности. Мы абсолютно потеряли моральные ориентиры и не замечаем разрушения на Украине”, — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин рассказал всю правду и обидел Украину
5 сентября, 11:28
Чтобы прекратить это, считает Дэвис, необходимо, чтобы в Киеве и на Западе осознали бесперспективность дальнейшей борьбы с Россией.
По данным Минобороны, всего за сутки потери ВСУ превысили 1340 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился двух танков, 13 боевых бронированных машин, самоходной артиллерийской установки, 13 артиллерийских орудий, 12 станций радиоэлектронной борьбы и 14 складов боеприпасов и материальных средств.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Опасный цирк Зеленского: Киев нашел способ втянуть Европу в войну с Россией
5 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаСШАДэниел ДэвисВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала