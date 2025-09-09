https://ria.ru/20250909/ukraina-2040574952.html

"Нет шансов на выживание": в США раскрыли, что произошло на Украине

"Нет шансов на выживание": в США раскрыли, что произошло на Украине - РИА Новости, 10.09.2025

"Нет шансов на выживание": в США раскрыли, что произошло на Украине

Запад и Киев полностью оторваны от реальности, поэтому Украина проигрывает в конфликте, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-09T04:15:00+03:00

2025-09-09T04:15:00+03:00

2025-09-10T00:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

сша

дэниел дэвис

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040480332_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c88636907f77c500a2110542846678c1.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Запад и Киев полностью оторваны от реальности, поэтому Украина проигрывает в конфликте, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.“Нет логически обоснованных шансов на выживание украинского государства. Именно такое положение дел сложилось на текущий момент, поскольку мы, особенно Соединенные Штаты, европейские лидеры и Владимир Зеленский, <…> полностью оторваны от реальности. Мы абсолютно потеряли моральные ориентиры и не замечаем разрушения на Украине”, — сказал он.Чтобы прекратить это, считает Дэвис, необходимо, чтобы в Киеве и на Западе осознали бесперспективность дальнейшей борьбы с Россией.По данным Минобороны, всего за сутки потери ВСУ превысили 1340 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился двух танков, 13 боевых бронированных машин, самоходной артиллерийской установки, 13 артиллерийских орудий, 12 станций радиоэлектронной борьбы и 14 складов боеприпасов и материальных средств.

https://ria.ru/20250905/pravda-2039930464.html

https://ria.ru/20250905/zelenskiy-2039718851.html

киев

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, сша, дэниел дэвис, владимир зеленский