Rheinmetall поставит Украине мобильные системы для борьбы с БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:36 09.09.2025
Rheinmetall поставит Украине мобильные системы для борьбы с БПЛА
Германский оборонный концерн Rheinmetall в текущем году поставит на Украину разработанные для борьбы с БПЛА мобильные артиллерийские системы Skyranger
БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости. Германский оборонный концерн Rheinmetall в текущем году поставит на Украину разработанные для борьбы с БПЛА мобильные артиллерийские системы Skyranger, сообщил глава компании Армин Паппергер в интервью телеканалу ZDF. "На этой неделе на выставке в Лондоне мы подпишем контракт с Украиной, согласно которому она получит новые системы Skyranger. Впервые это будут мобильные системы, которые могут отражать атаки дронов", — сказал он. По словам Паппергера, первые единицы вооружения будут поставлены Украине в этом году. Он подчеркнул, что Rheinmetall способен производить от 70 до 100 башен Skyranger в год, но компания стремится увеличить производство до 200 единиц ежегодно. Он пояснил, что речь идёт о системах, которые не стоят ещё на вооружении у бундесвера. "Каждая из этих систем может контролировать территорию четыре на четыре километра, обеспечивая полное отсутствие дронов. То есть все дроны будут сбиты", — добавил он. Паппергер не уточнил, на базе какого шасси будут установлены упомянутые системы. В феврале в пресс-релизе Rheinmetall сообщалось, что концерн передал в бунденсвер первый образец бронемашины Boxer с встроенной башенной системой Skyranger 30, их планируется использовать для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Опытный образец должен пройти процесс допуска. После проверок и испытаний на предмет соответствия стандартам бундесвера ожидаются серийные поставки 18 единиц в 2027 или начале 2028 года. Разработка проводилась в рамках инициативы о создании европейской системы противовоздушной обороны "Небесный щит" (European Sky Shield). Глава МИД России Сергей Лавров ранее сделал заявление, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российской Федерации. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
Rheinmetall поставит Украине мобильные системы Skyranger для борьбы с БПЛА

© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе. Архивное фото
БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости. Германский оборонный концерн Rheinmetall в текущем году поставит на Украину разработанные для борьбы с БПЛА мобильные артиллерийские системы Skyranger, сообщил глава компании Армин Паппергер в интервью телеканалу ZDF.
"На этой неделе на выставке в Лондоне мы подпишем контракт с Украиной, согласно которому она получит новые системы Skyranger. Впервые это будут мобильные системы, которые могут отражать атаки дронов", — сказал он.
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
В Кремле назвали завод Rheinmetall законной целью для российских войск
29 октября 2024, 12:34
По словам Паппергера, первые единицы вооружения будут поставлены Украине в этом году. Он подчеркнул, что Rheinmetall способен производить от 70 до 100 башен Skyranger в год, но компания стремится увеличить производство до 200 единиц ежегодно. Он пояснил, что речь идёт о системах, которые не стоят ещё на вооружении у бундесвера.
"Каждая из этих систем может контролировать территорию четыре на четыре километра, обеспечивая полное отсутствие дронов. То есть все дроны будут сбиты", — добавил он. Паппергер не уточнил, на базе какого шасси будут установлены упомянутые системы.
В феврале в пресс-релизе Rheinmetall сообщалось, что концерн передал в бунденсвер первый образец бронемашины Boxer с встроенной башенной системой Skyranger 30, их планируется использовать для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Опытный образец должен пройти процесс допуска. После проверок и испытаний на предмет соответствия стандартам бундесвера ожидаются серийные поставки 18 единиц в 2027 или начале 2028 года. Разработка проводилась в рамках инициативы о создании европейской системы противовоздушной обороны "Небесный щит" (European Sky Shield).
Глава МИД России Сергей Лавров ранее сделал заявление, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российской Федерации. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
Пушка Rheinmetall L55A1 калибра 120 миллиметров - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Rheinmetall назвал конфликт на Украине двигателем роста объема продаж
13 июля, 19:43
 
