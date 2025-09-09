https://ria.ru/20250909/udar-2040745881.html
Генсек ООН осудил удары Израиля по Катару
Генсек ООН осудил удары Израиля по Катару - РИА Новости, 09.09.2025
Генсек ООН осудил удары Израиля по Катару
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после ударов Израиля по Дохе заявил, что осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара. РИА Новости, 09.09.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709774_0:302:960:842_1920x0_80_0_0_e6ec4a34a60185443bbf87a315c7e8dd.jpg
ООН, 9 сен – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после ударов Израиля по Дохе заявил, что осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара. "Я осуждаю это вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара", - сказал Гутерреш журналистам. Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.
