https://ria.ru/20250909/udar-2040745881.html

Генсек ООН осудил удары Израиля по Катару

Генсек ООН осудил удары Израиля по Катару - РИА Новости, 09.09.2025

Генсек ООН осудил удары Израиля по Катару

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после ударов Израиля по Дохе заявил, что осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T17:33:00+03:00

2025-09-09T17:33:00+03:00

2025-09-09T17:49:00+03:00

в мире

доха

израиль

катар

антониу гутерреш

оон

хамас

удар израиля по делегации хамас в дохе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709774_0:302:960:842_1920x0_80_0_0_e6ec4a34a60185443bbf87a315c7e8dd.jpg

ООН, 9 сен – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после ударов Израиля по Дохе заявил, что осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара. "Я осуждаю это вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара", - сказал Гутерреш журналистам. Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.

https://ria.ru/20250909/konflikt-1915630213.html

доха

израиль

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, доха, израиль, катар, антониу гутерреш, оон, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе