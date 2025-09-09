Турция осудила израильские удары по Дохе
АНКАРА, 9 сен - РИА Новости. Турция решительно осуждает удары Израиля в Катаре и выражает поддержку Дохе, Анкара также призывает международное сообщество оказать давление на Тель-Авив, заявил МИД республики.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице.
"Мы осуждаем нападение Израиля на делегацию ХАМАС в столице Катара Дохе. Нападение на делегацию ХАМАС в ходе переговоров о перемирии свидетельствует, что Израиль стремится не к достижению мира, а к продолжению войны... В результате этого нападения к списку стран, которые Израиль взял на прицел в регионе, добавился и Катар, выступающий посредником в переговорах о перемирии. Это является явным доказательством экспансионистской политики Израиля в регионе и того, что он принял терроризм в качестве государственной политики. Мы поддерживаем Катар в связи с этим подлым нападением, направленным против его суверенитета и безопасности. Мы вновь призываем международное сообщество оказать давление на Израиль с целью прекращения его агрессии в Палестине и регионе", - говорится в заявлении МИД.