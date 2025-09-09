https://ria.ru/20250909/turpotok-2040704578.html

Летний турпоток в Ингушетию вырос почти на 6%, превысив 75 тыс человек

Туристический поток в Ингушетию за три летних месяца превысил 75 тысяч человек, это почти на 6% больше, чем летом 2024 года, сообщила пресс-служба главы региона РИА Новости, 09.09.2025

НАЛЬЧИК, 9 сен – РИА Новости. Туристический поток в Ингушетию за три летних месяца превысил 75 тысяч человек, это почти на 6% больше, чем летом 2024 года, сообщила пресс-служба главы региона Махмуда-Али Калиматова. "По итогам летнего сезона 2025 года Ингушетия продемонстрировала рост туристической привлекательности. Количество посетителей достигло более 75 тысяч человек, что на 5,8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении. Традиционно наибольшей популярностью среди отдыхающих в Ингушетии пользуются культурно-исторический туризм и лечебно-оздоровительный отдых. Кроме того, стремительно развивается активный туризм. В этом году в регионе паспортизированы два пеших маршрута - к сторожевой башне Зем-гӀала в Ассиновском ущелье и к водопаду Гаьл-чож, а также трекинговый маршрут на гору Ушкорт. "Одним из перспективных направлений стало развитие научно-популярного туризма. Росту интереса к нему способствуют археологические раскопки и деятельность школы реставраторов, привлекающие исследователей и студентов", - отметили в пресс-службе. Гости республики также активно посещают музеи, башенные комплексы и исторические памятники и знакомятся с традициями ингушского народа. "Общее число отдыхающих с начала года достигло 94 тысяч. Положительная динамика и стабильный годовой рост этого показателя стимулируют нас активно развивать инфраструктуру. Для обеспечения максимально комфортного отдыха уже реализовано более десятка проектов по созданию современных зон отдыха и маршрутов. За последние четыре года номерной фонд региона увеличен более чем на 33%. Этому способствовала, в том числе, успешная реализация национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Он добавил, что в регионе реализуется комплексная программа подготовки квалифицированных кадров для сферы туризма до 2027 года. Важнейшим проектом остается развитие комплекса "Армхи", который включает создание современной горнолыжной трассы, гостиницы, санаториев и прочей инфраструктуры.

